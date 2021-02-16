داخل أول ملعب غولف يقع على ساحل الخليج في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي الغولف والطبيعة، فما رأيك أن تجمع الاثنين معاً! ربما عليك زيارة شواطئ جزيرة السعديات الرملية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتناغم فيها الطبيعة مع ملعب غولف، من تصميم اللاعب العالمي غاري بلاير.

ويعد نادي شاطئ السعديات للغولف، وهو يتألف من 18 حفرة، أول ملعب غولف يقع على ساحل الخليج.

Credit: Kevin Murray

وصُمم نادي شاطئ السعديات للغولف، الذي افتتح لأول مرة في مارس/ آذار 2010، كملعب متميز عن غيره من قبل لاعب الغولف المحترف، غاري بلاير، الذي زار الموقع مرات عديدة خلال مرحلة البناء.

وبدوره، وقع بلاير على مسار يربط بين الحفرتين 10 و11، في إحدى زيارته أثناء مرحلة البناء.

Credit: Kevin Murray

وفي حديث كلينتون ساوثورن، وهو مدير مجموعة الهندسة الزراعية في نادي أبوظبي للغولف، مع موقع CNN بالعربية، قال: "بمجرد أن تكون قريباً من الشاطئ الساحلي، ولديك القدرة على الانضمام للشاطئ من خلال ملعب الغولف، فهذا بالتأكيد مفهوم لا تستطيع جميع ملاعب الغولف تحقيقه".

وتعد مساحة ملعب الغولف كبيرة بحيث تحافظ على البيئة الطبيعية الإيجابية للحياة البرية، حيث تصل إلى مليون متر مربع، بما في ذلك جميع مناطق التدريب الخاصة.

وهناك بعض المناظر الأخاذّة في جميع أنحاء ملعب الغولف، لكن أهمها تشمل مناظر ساحلية على الثقوب 5 و6 و13 و16 و17 و18.

Credit: Kevin Murray

وبحسب موقع "Visit AbuDhabi"، يوفر هذا الملعب المصمم وفقاً للمعايير البيئية إطلالة ساحرة على مياه الخليج المتلألئة، مع إمكانية رؤية الدلافين تسبح وتمرح.

وقد صُمّم هذا الملعب ليناسب الهواة والمحترفين على حد سواء.

Credit: Kevin Murray

وأوضح ساوثورن أن سبب إعجاب الزوار بملعب الغولف يعود إلى الحياة البرية وحفر ملعب الغولف التي تتمتع بإطلالات خلابة على الخليج.

Credit: Kevin Murray

وفي فبراير/ شباط 2020، حاز نادي شاطئ السعديات للغولف على شهادة برنامج "Audubon Cooperative Sanctuary" لملعب الغولف.

Credit: Kevin Murray

وبحسب قاعدة بيانات رسمية، تم تسجيل 180 نوعاً من الطيور في نادي شاطئ السعديات للغولف، بين يوليو/ تموز 2019-2020.

واستضاف نادي شاطئ السعديات للغولف عدداً كبيراً من الفعاليات العالمية، على مستوى المحترفين والهواة. وخلال أعوام 2016 و2017 و2019، استضاف الجولة الأوروبية للسيدات، والعديد من جولات الغولف الأخرى.