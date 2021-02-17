هؤلاء هم الأشخاص الذين يسارعون لشراء منازل إيطالية رخيصة الثمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما أعلن عمدة بلدة هادئة في إيطاليا أنهم سيقومون ببيع منازل يمكن للناس الانتقال إليها مقابل سعر أرخص من سيارة مستعملة، اعتقد العمدة أنه قد يحصل على عرض أو عرضين.

ولكن، بعد أن سلطت CNN الضوء على هذه الصفقة التي تهدف إلى إحياء ثروات "بيكاري"، وهو مجتمع جميل جنوب غرب بوليا بإيطاليا تضاءل عدد سكانه إلى ألفين نسمة، قال العمدة، جيانفيليبو مينيوجنا، إنه تلقى ما لا يقل عن 20 ألف رسالة عبر البريد الإلكتروني من جميع أنحاء العالم.

وقال مينيوجنا لـCNN: "أرسل إلينا العديد من الأشخاص رسائل مؤثرة توضح سبب رغبتهم في شراء منزل هنا، والانضمام إلى مجتمعنا، إلى جانب صور للتعريف عن أنفسهم".

تلقت بلدة "بيكاري" في إيطاليا الكثير من الاهتمام من آلاف الأشخاص حول العالم. Credit: Courtesy Comune Biccari

واستمرت الرسائل، وفقاً لمينيوجنا، وكانت قادمة من كُتاب، وطهاة، وعلماء، وأطباء، وصانعي أفلام، وعائلات عادية.

وتُعد "بيكاري" الوجهة الأحدث من سلسلة من البلدات والقرى الإيطالية التي تبيع منازل قديمة متداعية مقابل ثمن زهيد على أمل عكس اتجاهات هجرة السكان التي تهدد وجودها.

بلدة "بيكاري" في إيطاليا. Credit: Biccari Archivo Associazione BAI

ورغم أن البلدة انضمت إلى الوجهات التي عرضت المساكن التي تحتاج إلى تجديد في السوق مقابل ما يزيد عن دولار بقليل، إلا أنها تعرض أيضاً منازل جاهزة وخالية من المتاعب للبيع بأسعار تبدأ من حوالي 9 آلاف دولار.

وحتى مع تقييد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" السفر العالمي، إلا أن الصفقة كانت بمثابة نقطة جذب للأشخاص الراغبين في الانتقال إلى إيطاليا، بحسب ما ذكره مينيوجنا.

نمط حياة هادئة

يمتلك توني كولاناردي شركة للطلاء في أونتاريو، ووُلد والده في "بيكاري" بعام 1938، وهاجر إلى كندا في الستينيات. Credit: Tony Colanardi

وقال توني كولاناردي، الذي يمتلك شركة للطلاء في أونتاريو، إن والده وُلد في "بيكاري" بعام 1938، وهاجر إلى كندا في الستينيات لتكوين عائلته الخاصة.

وذكر كولاناردي إنه لم يفقد الصلة مع جذوره قط، وهو يرى أن المنازل الرخيصة تمثل فرصة للتواصل مع البلدة بشكل أكبر.

وقال كولاناردي إن أطفاله يحبون البلدة، وطعامها، والمشي لمسافات طويلة فيها، وتاريخ المنطقة.

وهو يشعر بالحماس في كل مرة يعود فيها إلى القرية لإظهار الأماكن الحقيقية التي احتضنت قصص والده.

وقال كولاناردي: "توفر بيكاري أسلوب حياة هادئة، وريف خلاب".

إنقاذ الريف

الثنائي توم وإيلين جانينك من هولندا مع طفليهما. Credit: Tom Jannink

أما الثنائي توم وإيلين جانينك، وهما من هولندا، فهما يمتلكان شركتين تركزان على دعم القرى في الحفاظ على بقاء مجتمعاتها صالحة للعيش.

وأنجب الثنائي طفلين، وهما يرغبان بشراء عقار جاهز للسكن في "بيكاري" للترفيه، والعمل.

وقال توم جانينك إنه عمل مع مجتمعات في هولندا تواجه المشاكل ذاتها التي تعاني منها "بيكاري"، وهو ويعتقد أن لديه المعرفة والخبرة اللازمة للمساعدة في إنعاش البلدة.

وتتوق الأسرة للحصول على مكان إقامة ثانية في البلدة، حيث يمكن لأفرادها قضاء جزء كبير من العام في العمل عن بُعد.

يرغب الإيطالي البرازيلي إدواردو بيرجونزوني جونكويرا الانتقال إلى "بيكاري" مع وزوجته آنا كارولينا. Credit: Andres Jose Encerrado Manriquez

ويرغب الإيطالي البرازيلي إدواردو بيرجونزوني جونكويرا من ساو باولو أيضاً في المساعدة بإحياء المجتمع المحلي.

وجاء أسلافه من منطقة توسكانا الإيطالية.

ويرغب جونكويرا مع وزوجته آنا كارولينا بمشاركة مهاراتهما العلمية لتحسين القرية.

ويعمل جونكويرا كفني مختبر، وأخصائي علاج طبيعي، كما أنه بدأ العمل للحصول على درجة الماجستير في علم الأعصاب.

الشعور بالسعادة والرضا

قال عالم الفيزياء أندريس خوسيه إنسيرادو مانريكيز من المكسيك إنه يستطيع تقديم مهاراته العلمية لمساعدة مجتمع البلدة. Credit: Andres Jose Encerrado Manriquez

ودفعت جائحة فيروس كورونا الكثير من الناس إلى إعادة تقييم حياتهم.

وقال عالم الفيزياء أندريس خوسيه إنسيرادو مانريكيز من منطقة تشيواوا في المكسيك إنه يرغب بشراء منزل جاهز للسكن في "بيكاري" ليحوله إلى مكان إقامة دائمة له ولزوجته.

وقال مانريكيز: "إذا علمتنا الجائحة أي شيء، فهو أن الحياة أقصر من أن ننتظر خلالها أن تسقط أحلامنا على أحضاننا"، ثم أضاف: "لقد تعلمت ذلك بعد وفاة والدي ووالد زوجتي العام الماضي بسبب كورونا".

وأكد مانريكيز قائلاً: "نريد أن نعيش حياةً نشعر فيها بالسعادة والرضا، وليس مجرد حياة للبقاء، والعمل لدفع الفواتير".

وأشار مانريكيز إلى أنه سيستخدم شهادته في الفيزياء للحفاظ على البيئة، واستخدام الطاقة الخضراء لتحقيق الاستدامة، وهو أمر قام به والده في مزارع المكسيك.

المكان المناسب

يشعر المخرج الإيطالي الأرجنتيني إرنستو كوارانتا بقوة تجذبه لإعادة التواصل مع أصوله الإيطالية. Credit: Ernesto Quaranta

ويأمل المخرج الإيطالي الأرجنتيني إرنستو كوارانتا، وزوجته الإسبانية أناليا دياز، وهي مصممة للديكور الداخلي وأستاذة اقتصاد، أن توفر لهما "بيكاري" ملاذاً من حياتهما الصاخبة في بوينس آيرس.

ويعتقد الثنائي أن الحصول على منزل جاهز للسكن يمكن أن يساعدهما أيضاً في تعزيز الروابط عبر المحيط الأطلسي عن طريق استخدامه كمقر لمشروع للإندماج الثقافي.

وبما أن جد كوارانتا جاء من قرية في موليز المجاورة، فإنه يشعر بقوة تجذبه لإعادة التواصل مع أصوله الإيطالية، وهو يرى فرصةً للاقتراب من مسقط رأسه.

والثنائي عضوين في "Argentina Per Il Mondo"، وهي منظمة توحد الإيطاليين الأرجنتينيين في جميع أنحاء العالم.

ولدى المنظمة بالفعل مكتباً في "بيكاري" يهدف إلى مساعدة الأرجنتينيين من أصل إيطالي في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية.

وقال كوارانتا: "نحن نبحث عن مكان لطيف للعيش فيه حيث يمكننا مواصلة عملنا، وممارسة الرياضة، والسفر، والاستمتاع بالطبيعة، وتناول الطعام الإيطالي اللذيذ"، ثم أضاف: "نعتقد أن بيكاري يمكن أن تكون المكان المناسب لنا".