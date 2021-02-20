دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر فندق راقي في كوريا الجنوبية اعتذاراً عن خطأ ربما قد مكّن الغرباء من الرؤية بداخل مرافق "الساونا" التابعة لهم.

وأصدر "Grand Josun"، وهو عقار جديد من فئة خمسة نجوم في جزيرة "جيجو"، بياناً على موقعه عبر الإنترنت بعد أن أبلغت مدونة محلية أن ستائر "الساونا" كانت مرفوعة لجزء من اليوم، ما أتاح للناس رؤية منطقة "الساونا" الخاصة للنساء من الشارع.

ونص البيان الذي نُشر في 18 فبراير/شباط: "نأسف بشدة للتسبب في أي إزعاج لعملائنا عند استخدام بعض المرافق في ساونا السيدات في جناح Grand Josun Jeju Hill نتيجة فقد طلاء المرايا لبعض النوافذ، و(مشاكل في) تشغيل الستائر".

مشهد عام يُظهر مرتادي الشواطئ في شاطئ "Hamdeok" بجزيرة "جيجو" في كوريا الجنوبية في 24 أغسطس/آب من عام 2020. Credit: Daniel De Carteret/AFP via Getty Images

وأضاف البيان: "أوقفت عمليات الساونا، ونحن نتحقق من أوجه القصور عن كثب، ونتخذ إجراءات فورية لتصحيحها".

وأوضح الفندق أن الطلاء الخاص يجعل من المستحيل على الأشخاص رؤية "الساونا" أثناء النهار، ولكنه لا يعمل بالطريقة ذاتها في الليل، ولهذا السبب، من المفترض إنزال الستائر بمجرد حلول الظلام.

وكتب صاحب مدونة كوري عن تجربته في الإقامة بالفندق، والتي انتشرت على نطاق واسع بعد نشرها في 15 فبراير/شباط.

وكتب المدون: "ذهبت في شهر العسل إلى جزيرة جيجو، وأقمت في جناح بفندق خمس نجوم افتُتح حديثاً، ولكن، تبين أن شهر العسل الخاص بي كان أسوأ ذكرى في حياتي".

وأوضح المدون أنه استخدم مرافق حمام السباحة، و"الساونا"، وقامت بذلك زوجته أيضاً.

وأضاف المدون: "في آخر يوم لي، ذهبت في نزهة، ولكن، عندما نظرت إلى نوافذ الساونا، اكتشفت أنني تمكنت من رؤية داخل الساونا من الخارج. وكان بإمكاني رؤية مقياس الحرارة داخل الساونا من خلال النوافذ. واستطعنا رؤية داخل مناطق الاستحمام، والحمامات من الخارج، من مدخل الفندق، ومسار المشي، وموقف السيارات، وحتى من شرفات غرف الفندق".

وقال المدون: "شعرت أنا وزوجتي بالصدمة عند معرفة ذلك. وفكرة أننا ربما استخدمنا الحمامات، ومناطق الاستحمام أمام العديد من الأشخاص تسبب لي القشعريرة، ونحن نتلقى العلاج النفسي".

ووفقاً لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية، تم استدعاء شرطة "Seogwipo" المحلية عندما بدأ الضيوف في الشكوى لموظفي الفندق.

وادعى المدون أن مدير الفندق كان خارج المدينة لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتقوم الشرطة الآن بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة لتحديد ما إذا كان أي شخص مكشوفاً أثناء استخدام المرافق، أو ما إذا كان أي شخص قد التقط صوراً، أو مقاطع فيديو بصورة غير شرعية من الخارج.

وأُغلقت غرف البخار و"الساونا" الجافة بظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، ولكن الأحواض العامة كانت مفتوحة بسعة محدودة. ونظراً لأن حدود البلاد لا تزال مغلقة أمام غير المقيمين، وتطبيق قوانين الحجر الصحي، اختار العديد من الكوريين اللجوء إلى العطلات المحلية هذا العام.