كأنها تخرج من إحدى الأساطير..هكذا تبدو شجرة العلعلان في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بشكلها المهيب الذي يثير الغموض، قد تعتقد أن هذه الشجرة تخرج من إحدى الأساطير، إلا أنها شجرة معمرة تنبت على أرض سلطنة عمان.

شجرة العلعلان المعمرة في محمية جبل السراة بولاية عبري في عمان Credit: Qasim Al Farsi

وتعد العلعلان شجرة عمانية وهي أحد أنواع الأشجار المهددة بالإنقراض، وفقاً لمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية.

وتنتشر شجرة العلعلان في جبال الحجر، على سلسلة الجبل الأخضر على ارتفاع 2،050 إلى 3،009، حيث تشكل غابات مفتوحة، حسبما ذكرته وزارة البيئة والشؤون المناخية في عمان.

لقطة توثق شجرة العلعلان المتجمدة والمغطاة بالثلوج في جبل الشمس على ارتفاع 3000 متر، التقطت عام 2019 Credit: Qasim Al Farsi

وتحتوي شجرة العلعلان على ميزات علاجية، إذ تستعمل في الطب الشعبي لعلاج أمراض المعدة.

وتتميز شجرة العلان برائحتها العطرية الزكية التي تنفرد بها عن غيرها في البلدان الأخرى، وفقاً للمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة.

شجرة العلعلان في الجبل الأخضر، وهو جزء من سلسلة جبال الحجر Credit: Qasim Al Farsi

وبحسب ما ذكرته وزارة البيئة والشؤون المناخية في عمان، يقوم دخان ثمار العلعلان بطرد الهوام، وجميع الزواحف، ويقتل البعوض، والبراغيث، وحشرات المنزل.

شجرة العلعلان في الجبل الشرقي بولاية الحمراء Credit: Qasim Al Farsi

ويقول المصور العماني قاسم الفارسي، لموقع CNN بالعربية إن الهدف من توثيق الشجرة "يكمن في إخراج صور فنية مميزة لأشجار العلعلان المعمرة لتكون مقصداً لمحبي تصوير الطبيعة في العالم".

شجرة العلعلان في الجبل الشرقي بولاية الحمراء Credit: Qasim Al Farsi

ويشير الفارسي إلى أنه يهدف لتوصيل رسالة عن أهمية المحافظة على هذة الشجرة الجميلة المهددة بالانقراض.

وتنمو أشجار العلعلان في أعالي جبال الحجر الغربي على ارتفاعات شاهقة كجبل شمس، والجبل الأخضر، وجبل السراة، وفقاً لما ذكره الفارسي.

ويشرح الفارسي أن منظر شجرة العلعلان المهيب الغامض هو ما يجذبه للبحث عن الفئة المميزة من تشكيلاتها، وأغصانها، وجذوعها الملتوية.