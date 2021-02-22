تاريخ خور دبي حيث بدأ كل شي..قبل ناطحات السحاب والمعالم "المذهلة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما عُرف الشيف التركي بوراك أوزدمير بمقاطع فيديوهاته الاستعراضية والمبهرة، التي لفتت انتباه 21 مليون شخص عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

وإذا كنت تعرف الشيف بوراك، فأنت تعلم أيضاً أنه يشتهر بكونه دائم التحديق بالكاميرا أثناء تحضير الطعام، دون أن تفارقه ابتسامته العريضة.

ولكن، نشر بوراك مؤخراً عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو قد يكون مختلفاً عن باقي فيديوهاته التي لطالما اعتدنا عليها.

وعادة ما ينجح الشيف التركي في قلب أطباق كبيرة من الطعام بسهولة، ولكن محاولته الأخيرة قد باءت بالفشل، أمام مطعمه الذي افتتح مؤخراً في مدينة دبي.

ويبدو أن وزن الطبق الزائد قد جعل بوراك يفقد سيطرته ويسقط به على الأرض. وبذلك، قام عدد من الأشخاص بمساعدة الشيف التركي على الفور ورفعه سوياً، قبل أن ينقلب الطعام على الأرض.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع المقطع بشكل كبير، حيث تجاوز عدد مشاهداته 11 مليون شخص.

وأعاد لاعب الفنون القتالية، حبيب نورمحمدوف، نشر هذا الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلَق قائلاً: "إذا كنت لا تعرف، فأنت تعلم الآن".

وكتب أحد الأشخاص: "هذا ما يحدث عندما لا تتناول وجبة الإفطار في الصباح".

ويذكر أن العديد من المشاهير قاموا بزيارة مطعم بوراك الجديد بدبي، مثل الفنان المصري محمد رمضان، ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والممثل ويل سميث، وغيرهم.

ويشتهر الشيف التركي بخفة حركته أثناء إعداد الطعام، وعدم اقتصاره على تحضير المأكولات التركية فحسب. وبالطبع، لا يمكن أن ننسى ابتسامته الدائمة والنظر مباشرة للكاميرا، حتى عند العمل بالسكين الحاد.

وفيما يلي، أبرز مقاطع الفيديو التي ينشرها الشيف التركي بوراك، من مطعمه بدبي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام":