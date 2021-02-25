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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المقرر إطلاق تطبيق جديد لمساعدة المسافرين على تخزين وإدارة شهادات فحوصات ولقاحات "كوفيد-19" الشهر المقبل.

ويقوم الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو اتحاد التجارة العالمي الذي يضم 290 شركة طيران، بتطوير بطاقة سفر "IATA".

ويأمل اتحاد النقل الجوي الدولي أن يكون تطبيق الهاتف المحمول المجاني هو المفتاح لإعادة فتح الحدود وإعادة العالم للطيران مرة أخرى، دون الحاجة إلى إجراء الحجر الصحي.

ويعتبر تطبيق جواز سفر "إياتا" نفسه "حلاً عالمياً وموحداً للتحقق من صحة جميع لوائح البلد والمصادقة عليها فيما يتعلق بمتطلبات سفر الركاب المتعلقة بكوفيد-19".

أولاً، هناك سجل عالمي للمتطلبات الصحية، بحيث يمكن للمسافرين التحقق مما هو مطلوب لدخول الوجهات التي يأملون في زيارتها.

وبعد ذلك، يمكن للمسافرين التحقق من السجل العالمي لمراكز الفحوصات والتطعيم، حتى يتمكنوا من تحديد المواعيد قبل مغادرتهم.

ويمكن للمختبرات ومراكز الفحص المعتمدة بعد ذلك مشاركة شهادات الفحص والتطعيم بشكل آمن مع المسافرين من خلال التطبيق.

وفي النهاية، يمكن للمسافرين إدارة هويتهم الرقمية للسفر بدون لمس، من خلال إنشاء نسخة رقمية من جواز السفر الخاص بهم على هواتفهم، وتلقي ومشاركة شهادات فحص "كوفيد-19" أو التطعيم بالإضافة إلى إدارة وثائق السفر الأخرى.

ويقول اتحاد النقل الجوي الدولي عبر موقعه على الإنترنت، "لإعادة فتح الحدود دون الحجر الصحي، يجب أن تكون الحكومات واثقة من أنها تخفف من مخاطر استيراد كوفيد-19"، مضيفاً أن "الحل هو الفحص أو إثبات تلقي اللقاح".

وقال ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي مؤخراً في مدونته: "مهما كانت خطط الحكومات، سنكون على استعداد لمساعدتهم في الحصول على جواز سفر إياتا".

وتعد هذه المنصة الرقمية الجديدة بمثابة تحديث للنظام الحالي للنسخ الورقية من شهادات اللقاح والفحوصات. وفي الوقت الحالي، تتعامل فقط مع شهادات متعلقة بـ"كوفيد-19"، ولكن لديها القدرة على التوسع في المستقبل، وفقاً للحاجة.

وكتب اتحاد النقل الجوي الدولي على موقعه على الإنترنت: "تقرر الحكومات متطلبات السفر وشركات الطيران والركاب بحاجة إلى الامتثال"، مشددًا على أن هيئة الخطوط الجوية نفسها لا تفرض على الركاب الحصول على لقاح "كوفيد-19" من أجل السفر.

وسيكون تطبيق جواز سفر "إياتا" مجانياً للركاب لتنزيله واستخدامه، ومن المقرر إطلاق التطبيق لنظامي "آي أو إس" في نهاية مارس.

وستكون الخطوط الجوية السنغافورية في تلك المرحلة الشريك لإطلاق أول تجربة كاملة، وستتبعها تجربة مع مجموعة الخطوط الجوية الدولية، وتجارب مع حوالي 20 شركة طيران، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وخطوط كوبا الجوية، والخطوط الجوية الرواندية.

وجواز سفر "إياتا" ليس الحل الوحيد قيد التطوير، فهناك العديد من تصاريح السفر المعدة لدخول سوق السفر العالمي.

ويتم بالفعل استخدام "CommonPass" من "Commons Project Foundation" غير الربحية بطريقة محدودة من قبل شركات الطيران، بينما أن شركة "IBM" العملاقة للحوسبة لديها فريق عالمي يعمل على "بطاقة الصحة الرقمية" لمدة تسعة أشهر.

ويتم إنشاء جواز سفر "إياتا" باستخدام أربع نماذج قابلة للتشغيل المتبادل مفتوحة المصدر، والتي يمكن استخدامها معاً كحل كامل أو بالاشتراك مع الحلول التي أُنشأت بواسطة مزودين آخرين.