"عالم آخر"..هكذا تبدو الحياة على جزر إيطاليا الخالية من كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هناك عدد قليل جداً من الأماكن في جميع أنحاء العالم التي تمكنت من الهروب من جائحة كورونا، حتى القارة القطبية الجنوبية لم تسلم منها.

وبينما انتشر الفيروس على نطاق واسع، إلا أن عدداً قليلاً من المواقع النائية المحظوظة لا تزال خالية من فيروس كورونا بعد عام من توقف الحياة في كثير من أنحاء العالم بسبب الجائحة.

وفي العام الماضي، اجتاح الفيروس إيطاليا، والتي تشهد حالة طوارئ حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، ولديها حالياً أحد أعلى حصيلة الوفيات في أوروبا.

ومع ذلك، فإن حفنة من جزر إيطاليا الأكثر عزلة تعد من بين المواقع التي أبقت "كوفيد-19" بعيداً في الوقت الحالي.

ولكن على الرغم من أن العيش في مكان منعزل قد أثبت أنه نعمة بالنسبة إلى أولئك الذين يقيمون في مناطق لم يصل إليها فيروس كورونا بعد، إلا أن المخاوف المتعلقة بالعدوى لا تزال تصل إلى العديد منهم.

وفيما يلي يطلع عدد من الأشخاص الذين يعيشون في جزر إيطاليا الأكثر عزلة وشاعرية، CNN، على كيفية تأثير وضع فيروس كورونا على حياتهم، وما إذا كانوا قد تمكنوا من البقاء هادئين مثل الوجهات التي يقيمون فيها.

نموشة

هذه الجزيرة المرجانية البركانية الصغيرة الواقعة بين صقلية وتونس هي واحدة من عدد قليل من الجزر الإيطالية النائية التي تمكنت من البقاء خالية من كورونا Credit: Courtesy Fabio Tucci

تقع هذه الجزيرة المرجانية البركانية الصغيرة في منتصف الطريق بين صقلية وتونس في البحر الأبيض المتوسط، وهي بعيدة عن رادار معظم المسافرين.

ويشمل الوصول إلى نموشة إما السفر إلى مطار جزيرة لامبيدوسا واستقلال العبارة، أو ركوب العبارة في مدينة بورتو إيمبيدوكلي في صقلية وخوض رحلة بحرية مدتها 12 ساعة.

ومن شاطئ "La Pozzolana"، الذي يشبه زاوية المريخ برماله السوداء وطبقاته الكبريتية الصفراء والحمراء، إلى فوهة مونت فولكانو المنقرضة، تزخر الجزيرة بالمناظر الرائعة.

ويحيط بجزيرة نموشة طريق رئيسي واحد، تصطف على جانبيه الإجاص الشائك وجدران منخفضة من الطوب مزينة بنبات القبار

ويقول فابيو توتشيو، وهو واحد من 200 شخص يعيشون هنا على مدار العام، إن الوضع بقي على حاله منذ تفشي الجائحة.

وبينما يرتدي السكان المحليون أقنعة عند مقابلة العائلة والأصدقاء في الحانة أمام المرفأ الهادئ أو خارج مساكن الجزيرة الوردية والأرجوانية والخضراء المزينة بنبات الجهنمية الزاهية، فإن عدم وجود ساحة رئيسية يمنع الازدحام.

يخشى سكان جزيرة نموشة المرجانية البركانية أن ينشر الغرباء فيروس كورونا هنا. Credit: Regione Sicilia

وليس هناك شك في أن بُعد نموشة ساعد في الحفاظ على الجزيرة آمنة من كورونا حتى الآن، ولكن سكانها ما زالوا يخشون أن الفيروس قد يجد طريقه إلى هذا الملاذ الآمن.

وقال رئيس البلدية توتو مارتيلو لـ CNN: "إن سكان الجزيرة متشككون جداً من الغرباء ويحمون سلامتهم".

ويُطلب من جميع الزوار أو غير المقيمين إجراء فحص كورونا في ميناء العبارات قبل أن تطأ أقدامهم الجزيرة.

وأشار توتشيو: "البحر يعد بمثابة مأوى من خطر العدوى ويشعر الناس بالأمان طالما أنهم آمنون بالفعل، مع عدم وجود حالات إيجابية، مضيفاً الخوف يبقينا يقظين.

تريميتي

تعتمد جزر أرخبيل تريميتي بشكل كبير على السياحة، ولكن السكان يستعدون لأوقات أفضل. Credit: Enit Photo Archive

على الرغم من أن أرخبيل تريميتي قبالة ساحل بوليا يزدحم خلال فصل الصيف عندما يتدفق غواصو السكوبا والحمامات الشمسية، إلا أنه في الشتاء يعيش هنا 200 شخص فقط.

وبمياهها الخضراء الزمردية، وصخورها الجرانيتية، من السهل معرفة سبب تسمية الجزر الخمس لهذا الأرخبيل باسم "لآلئ البحر الأدرياتيكي".

وينتشر سكان تريميتي في جزيرتين رئيسيتين هما سان نيكولا، بديرها المتدلي، وسان دومينو. أما جزر تريميتي الثلاث الأخرى فهي غير مأهولة.

ووفقاً للأساطير اليونانية، أنشأ ديوميديس، الخاطب السابق لهيلين طروادة، الأرخبيل بعد أن ألقى حفنة من الحجارة من المدينة القديمة في البحر.

وفي ميناء البر الرئيسي تيرمولي، الذي يبعد ساعة واحدة بالقارب، الضوابط صارمة. ويتم تسجيل درجات حرارة الجسم لأي مسافر قادم أو مغادر ويتم فحص بطاقات الهوية الخاصة بهم.

ويعتمد الناس هنا على السياحة، واستعادة مصدر الدخل المفقود هذا، إلى جانب البقاء في صحة جيدة، كان مصدر قلقهم الرئيسي في الأشهر الأخيرة.

وتقول سامانثا ديونيسي التي تعمل في مركز "Blu Tremiti" للغوص: "متجر الغوص الخاص بنا مفتوح دائماً، ونحن ننظم رحلاتنا بالقارب المصحوبة بمرشدين لفصل الربيع ونتطلع إلى عودة السياح مرة أخرى عندما ينتهي هذا الكابوس".

ويقول العمدة أنطونيو فينتيني: "لسنا محظوظين، لقد حرصنا فقط على تبني قواعد صحيحة لمكافحة كوفيد-19، ونحن الآن نتابع ما يحدث في العالم باهتمام كبير وأمل".

ويضيف فينتيني: "نحن حريصون على إعادة التشغيل مرة أخرى، والعودة إلى الوضع الطبيعي لما قبل الجائحة وإعداد تريميتي للصيف المقبل".

فولكانو

جزيرة فولكانو الإيولية ، والتي تُعرف باسم "فم الجحيم". Credit: Silvia Marchetti

مع الشواطئ النقية والمناظر الطبيعية الخلابة، لا تواجه هذه الجزر المثالية التي تشكل جزءاً من الأرخبيل الإيولي المذهل في صقلية أي مشكلة في جذب السياح، لذلك وجه الوباء ضربة قوية لهم.

وبينما أعيد فتح إيطاليا لفترة وجيزة أمام المسافرين في يونيو/حزيران العام الماضي، طاردت الموجة الثانية التي هزت الدولة الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول معظم السياح وتركت جزيرة فولكانو الإيولية الجميلة شبه خالية.

ومنذ ذلك الحين، يشتكي السكان المحليون من عدم قدوم أي مسافر لزيارة هذه الجزيرة الرائعة المعروفة باسم "فم الجحيم".

وورد أن فولكانو كان لديه حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" العام الماضي، ولكنها ظلت خالية من الفيروس بخلاف ذلك.

يقول ماركو سبيسو ، الذي يشارك في إدارة حمام الطين الشهير في فولكانو: "لقد كان الوضع صامتاً للغاية مؤخراً"، مضيفاً السياحة هي حياتنا ويعمل معظمنا خلال أشهر الصيف فقط ولكن لا يمكننا الشكوى".

وفقاً للأسطورة، عبّر إله النار اليوناني هيفايستوس عن غضبه على خيانة زوجته أفروديت في فولكانو، لذلك يبدو من المناسب أن الجزيرة مليئة بحمامات الطين الفقاعية مع ينابيع المياه الحارة وفومارول البحر تحت الماء.

تُركت هذه الجزيرة الشاعرية ، وهي جزء من أرخبيل إيولايان المذهل في صقلية ، فارغة تقريبًا بعد أن ضربت موجة فيروس كورونا الثانية إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي Credit: Silvia Marchetti

وتتسرب غازات الكبريت من الجدران والأرصفة الحجرية السوداء والحمراء والصفراء، ويمكن رؤية غيوم حرارية صغيرة تتصاعد من الصخور هنا.

ويعيش نحو 300 شخص في فولكانو طوال العام.

ويقول سبيسو، الذي غالبًا ما يذهب للسباحة على الشاطئ البركاني أمام برج المراقبة القديم: "نعيش حياة وهادئة نسبياً، ونشعر بالأمان مقارنة بالعديد من الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في أماكن أخرى".

ويضيف سبيسو: "هناك عمليات تفتيش منتظمة متعلقة بكوفيد-19 في ميناء ميلاتسو، حيث تغادر العبارات".

وفي حين أن الجزيرة قريبة جداً من البر الرئيسي لصقلية، التي تضررت بشدة من الوباء، إلا أنها لا تزال خالية من الفيروس.

وقام ماركو جيورجاني، رئيس بلدية الأرخبيل الإيولي بأكمله باستثناء جزيرة سالينا، بفرض قواعد كوفيد-19 صارمة في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي من خلال الحد من التنقل بين الجزر السبع، ويبدو أن هذه الخطوة كانت ناجحة.

فيليكودي

يقول بيبينو تارانتو، أحد سكان فيليكودي: "إنها لحظة قبيحة للبشرية، لكني سعيد بالعيش هنا، إنه مثل التواجد في عالم آخر". Credit: Silvia Marchetti

قامت جزيرة فيليكودي، وهي واحدة من أبعد الجزر الإيولية، بعمل جيد في إبقاء كوفيد بعيدًا.

وغالبًا ما تجد العبارات صعوبة في الرسو هنا بسبب ظروف البحر القاسية.

وعلى الرغم من أن هذا كان مصدر إحباط للسكان المحليين في الماضي، إلا أن الاتصال المفقود يُنظر إليه الآن على أنه أمر جيد.

ويشعر سكان الجزيرة بأنهم محظوظون للعيش في مثل هذه العزلة، بعيداً عن الفوضى والارتباك الناجم عن فيروس كورونا.

يقول بيبينو تارانتو، أحد سكان فيليكودي: "إنها لحظة قبيحة للبشرية ، لكني سعيد بالعيش هنا ، إنه مثل التواجد في عالم آخر".

ويمكن للسكان المحليين قضاء ساعات في الاسترخاء على تراسات بانورامية نموذجية على الطراز الإيولي مصنوعة من أعمدة مغطاة بنباتات الجهنمية المشرقة ومقاعد خزفية مع إطلالات خلابة على البحر.

أليكودي

لا وجود للطرق أو الحشود في أليكودي، وهي واحدة من أصغر جزر إيولايان الإيطالية. Credit: Silvia Marchetti

تعد أليكودي أكثر الجزر الإيولية انعزالًا، وهي مشبعة بأجواء بدائية. وعلى هذه الجزيرة الصغيرة، يُنظر إلى كوفيد-19 على أنه تهديد بعيد جداً.

الحمير هي وسيلة النقل الوحيدة في الجزيرة. ولا يوجد لدى أليكودي أجهزة صراف آلي أو متاجر أو نوادي أو بائعي سجائر. ولا توجد إنارة في الشوارع، فقط النجوم هي مصابيح طبيعية في الليل.

وتنتشر على شاطئ الجزيرة المغطى بالحصى أقواس طبيعية ومنازل غريبة ملونة مبنية داخل صخور على شكل عيش الغراب.

ويستمتع سكان أليكودي الأكبر سناً بقصص مخيفة تدور حول الساحرات الطائرة وأشباح الحمير.

ويدرك ألدو دي نورا، الذي انتقل إلى أليكودي منذ سنوات من شمال إيطاليا ويدير الآن منتجع كاسا إيبيسكوس، كم هو محظوظ للعيش في مثل هذا المكان المنعزل والمحمي.

ويقول دي نورا: "التباعد الاجتماعي لا يعد مشكلة" مضيفاً "اللحظة الوحيدة التي يمكن أن تتشكل فيها حشود صغيرة هي عندما يجتمع الناس في ميناء أليكودي لركوب العبّارات".

ويوضح "أتابع أخبار الأحداث المأساوية التي تحدث في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم، وأنا ممتن لكوني أعيش في مثل هذا المكان الرائع، محاطًا بالسلام وعدم وجود خطر العدوى".