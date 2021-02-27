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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في المرة القادمة التي تسافر فيها، تأكد من ترك سمكة القرش الميتة خاصتك في المنزل إذا كنت لا ترغب أن تكون ضمن قائمة أبرز 10 أشياء صادرتها إدارة أمن النقل "TSA" هذا العام.

وضمن قائمة العناصر الغريبة التي عثر عليها موظفو إدارة أمن المواصلات أثناء عمليات تفتيش الأمتعة، جاءت سمكة قرش ميتة في المرتبة السادسة، وذلك بعد قنبلة دخان حية مباشرة.

واكتُشفت سمكة القرش بواسطة موظفين من إدارة أمن النقل في مطار "سيراكيوز هانكوك" الدولي في الخريف، وكانت السمكة تطفو في وعاء يحتوي على مادة حافظة كيميائية سائلة.

عُثر على سمكة قرش ميتة في إحدى مطارات الولايات المتحدة. Credit: tsa.gov

وواجهت إدارة أمن المواصلات مشكلة مع المادة الكيميائية السائلة، وليس مع سمكة القرش.

وقالت إدارة أمن النقل في بيان: "اعتُبرت المادة الكيمائية مادة خطرة، ولذلك، لم يُسمح بنقلها عبر نقطة التفتيش".

كان الأمر الذي احتل المرتبة الأولى أكثر دهشة

وشملت العناصر الأخرى في القائمة مقلاعاً، وكتاباً يحمل سكاكين مخفية، وبندقية هجومية.

وتحظر إدارة أمن النقل حمل البنادق، والسكاكين، والهروات، ووسائل الدفاع عن النفس مثل رذاذ الفلفل، وأي نسخ من هذه العناصر، على متن الطائرات.

وشملت الأشياء التي كانت أقرب إلى قمة القائمة عناصر معروفة وغير قابلة للتفاوض، وهي المخدرات، والمتفجرات.

وجاءت ماريجوانا كانت مخبأة في عبوة شامبو في المرتبة الرابعة، وجاءت ألواح شمسية مصنوعة يدوياً ذات احتمالية انفجار في المرتبة الثانية.

واحتل المرتبة الأولى أمراً غير تقليدياً في إدارة أمن النقل.

و"عثر" مسؤولان عن كلاب بوليسية يعملان في مطار "نيوارك ليبرتي" الدولي على بعضهما البعض، وتزوجا بحضور كلابهما المختصة في الكشف عن المتفجرات، أوبيليكس، وبروتو.

وفي عام 2020، قالت إدارة أمن النقل عبر "إنستغرام" إن الكلبان لا يرصدان المتفجرات فحسب، "إذ أنهما يرصدان الحب أيضاً عند رؤيتهما له".

وفي حال احتجت لجلب سمكة قرش على متن طائرة، تأكد فقط من أنها تسبح في الماء، وليس في محلول كيميائي، وفقاً لما ذكرته الإدارة.