نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

شاهد.. أفضل المطارات بالعالم في 2020 أحدها في بلد عربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم الإعلان عن قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم لعام 2019، وهي تسلط الضوء على مدى الانحدار السريع للسفر الجوي في وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات الأولية، والتي نشرها اتحاد تجارة المطارات، "Airports Council International"، الثلاثاء أن حركة الركاب في المطارات الـ20 الأكثر ازدحاماً في العالم من نمت بنسبة 1.7% في عام 2019.

ولكن، كان ذلك قبل أن أوشكت أزمة فيروس "كوفيد-19" على إيقاف مطارات العالم بشكل تام.

بعض الركاب في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في 20 أبريل/نيسان، بعام 2020. Credit: Rob Carr/Getty Images

وقالت المديرة العامة لـ"ACI World"، أنجيلا جيتينز: "لقد اختفى الطلب إلى حد كبير".

وذكرت جيتينز أن الحركة تراجعت بمقدار تجاوز 90%، كما أن القيود الحدودية والحجر الصحي الطويل على المسافرين سارية في العديد من الأماكن.

ويقدر "ACI" مرور 4.6 مليون مسافر عبر المطارات في عام 2020، مع انخفاض الإيرادات بمقدار 97 مليار دولار.

وشهد مطار "هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا" الدولي، وهو الأكثر ازدحاماً في العالم، 110.5 مليون مسافر في عام 2019.

وفي الربع الأول من 2020، سجل المطار 20.7 مليون مسافر، وهو انخفاض بلغ أكثر من 18% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

في عام 2019، شهد مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي مرور 110.5 مليون مسافر. Credit: Elijah Nouvelage/Reuters

وظهر أشد انخفاض في حركة الركاب في الربع الأول من عام 2020 في الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد. وشهد مطار العاصمة بكين الدولي انخفاضاً نسبته 62.6% في عدد الركاب في الأشهر الثلاث الأولى لعام 2020.

التحدي الذي تواجهه المطارات

مشهد يُظهر مبنى شبه فارغ في مطار العاصمة بكين الدولي في 13 أبريل/نيسان من عام 2020. Credit: NICOLAS ASFOURI/AFP/AFP via Getty Images

وتُعد الكثير من تكاليف المطارات، مثل الصيانة والأمن، ثابتة، حتى في حال عدم وجود إيرادات، وأشارت جيتينز على سبيل المثال إلى أنه لا يزال يتعين على المطارات المحافظة على المدرجات.

وعند حديثها عما تواجهه مطارات العالم، قالت جيتينز: "يكمن التحدي حقاً في البقاء على قيد الحياة".

ولهذا السبب، تسعى المطارات بنشاط للحصول على إعفاءات من الحكومات، على شكل إعفاء من الضرائب وغيرها.

التعامل مع "عامل إزعاج الركاب"

مطار لوس أنجلوس الدولي في 16 أبريل/نيسان من عام 2020. Credit: Valerie Macon/AFP/Getty Images

وإذا تم احتواء الفيروس إلى حد ما، ستختلف تدابير التخفيف اللازمة عما إذا كان الفيروس لا يزال ينتشر على نطاق واسع.

وقالت جيتينز إنه يتواجد "عامل إزعاج الركاب" في مكانه لتوفير الحماية، ولكنها أكدت: "لا نريد إبقاء الإزعاج عند عدم الحاجة إليه".

وسيصل خط الانتظار إلى خارج الباب في حال مواصلة التباعد الاجتماعي عند بدء توفير المزيد من الرحلات الجوية.

ولذلك، ستواصل المطارات في التشاور مع مسؤولي الصحة، وعندما تصبح للاختبارات أكثر انتشاراً، قد تساهم نتائج الاختبار في تخفيف التدابير الوقائية الأخرى، حسب ما قالته جيتينز.

وتعمل "ACI" مع الحكومات لمحاولة تحقيق تجربة سفر أكثر مرونة، وذلك عن طريق وجود المزيد من تقنيات التعرف على الوجه وقزحية العين، والتقليل من شاشات اللمس ومشاركة الوثائق.

وفيما يلي أكثر المطارات ازدحاماً في عام 2019، من ناحية عدد الركاب، ومقدار انخفاض حركتهم في بداية عام 2020:

أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد الركاب في 2019

مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي -- 110.5 مليون مسافر مطار العاصمة بكين الدولي -- 100 مليون مطار لوس أنجلوس الدولي -- 88.1 مليون مطار دبي الدولي -- 86.4 مليون مطار طوكيو الدولي (هانيدا) -- 85.5 مليون مطار "شيكاغو أوهير" الدولي -- 84.6 مليون مطار هيثرو في لندن -- 80.9 مليون مطار شانغهاي بودونغ الدولي -- 76.2 مليون مطار باريس شارل ديغول -- 76.2 مليون مطار دالاس/فورت وورث الدولي -- 75.1 مليون

تأثير الجائحة: انخفاض الحركة في الربع الأول من 2020 مقارنةً بالربع الأول من 2019