دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر مدينة الإسكندرية في مصر بالعديد من الآثار الباقية، والتي تحمل بين ثناياها عبق التاريخ عند زيارتها ومشاهدتها، ومن بين أهمها مقابر كوم الشقافة من العصر الروماني.

وتقع هذه المقابر الأثرية بمنطقة "كوم الشقافة" في حي "كرموز" غرب الإسكندرية، وسُميت المنطقة بهذا الإسم بسبب كثرة البقايا الفخارية التي كانت تتراكم في هذا المكان، بحسب ما ذُكر على الموقع الرسمي لوزارة الآثار المصرية.

ويعود تاريخ مقابر كوم الشقافة إلى الفترة ما بين القرنين الأول والثاني الميلادي، وفقاً لموقع وزارة الآثار المصرية.

ترجع أهمية مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية لاتساعها وكثرة زخارفها وتعقيد تخطيطها Credit: Wedjat Photography

واكتُشفت مقابر كوم الشقافة بمحض الصدفة في سبتمبر/ أيلول عام 1900، عندما وقع حمار في حفرة تحت الأرض، لتصبح أكبر مواقع الدفن الرومانية المعروفة في مصر، وفقاً لموقع "اكتشف مصر".

وتضم المقابر الأثرية سلم حلزوني يؤدي إلى ثلاث مستويات منحوتة في الصخر، بعمق حوالي 20 متراً، تحت سطح الأرض، بحسب موقع وزارة السياحة والآثار المصرية.

تجسد هذه المقابر أفضل الأمثلة لاختلاط الثقافات المصرية والرومانية اليونانية، وتزينت الغرفة الرئيسية بالنقوش التي تصور المناظر المصرية القديمة Credit: Wedjat Photography

وتحتوي هذه المقابر الأثرية على توابيت مزينة بأكاليل من أوراق العنب، وعناقيد العنب، ورؤوس الميدوسا، بالإضافة إلى اللوكلي، أي نيشات صغيرة الدفن مستطيلة ومنحوتة في الجدران المستخدمة في الدفنات، وكذلك نيشات أخرى مربعة صغيرة منفذة في الجدران، حيث تم وضع الأواني التي تحتوي على بقايا آدمية.

يعود تاريخ مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية إلى الفترة ما بين القرن الأول والثاني الميلادي Credit: Wedjat Photography

ويوضح المصور المصري عمر الديابي، لموقع CNN بالعربية، أنه قرر زيارة مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، لتوثيق تلك الحقبة الزمنية المهمة من التاريخ الروماني في مصر، واكتشاف حقيقة تفكير الأشخاص في هذه الفترة عن الموت والحياة الأخرى، وكذلك مدى التداخل بين حضارتين قديمتين في مكان واحد.

ويرى الديابي أن أهمية هذا الموقع الأثري تتمثل في أنه نموذج لمقابر "الكتا كومب"، وهو اسم يطلق على المقابر المحفورة تحت سطح الأرض، وانتشر هذا النوع من المقابر في القرون الثلاثة الأولى الميلادية.

يأخذك السلم الحلزوني عند مدخل مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية إلى 20 متراً تحت سطح الأرض، ويتناقص ارتفاع درجات السلم تدريجياً حتى يكاد ينعدم قرب سطح الأرض Credit: Wedjat Photography

ويشير الديابي إلى أن هذه المقابر الأثرية، التي تشبه في طرازها مقابر "الكتا كومب" المسيحية في روما، تضم الفنون والعمارة الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والعديد من تفاصيل الطقوس الدينية.

ويصف الديابي المشاعر التي تملكته لحظة نزوله إلى المقابر الأثرية بالدهشة والخوف النسبي لما شاهده من نقوش تصور المناظر المصرية القديمة بين ممرات مقابر كوم الشقافة، وهو مشهد مثير للفضول والتساؤلات لمعرفة كل ما يخص هذه المقابر، وكيف تم دفن الموتى بها.

تعتبر مقابر الموتى هذه أكبر مواقع الدفن الرومانية المعروفة في مصر Credit: Wedjat Photography

وخلال الجولة، استطاع الديابي التعرف إلى العادات الجنائزية مثل تجمع أهل المتوفي في يوم من كل أسبوع، وقضاء يوم بالمقبرة، وزيادة المتوفي خوفا من الإحساس بالوحدة، وأيضاً الإيمان بأن الروح تعود مرة أخرى من العالم الآخر لتلتقي بأحبائها.

وينصح الديابي من يرغب في زيارتها بمرافقة أحد المتخصصين للحصول على استفادة حول تاريخ هذا النموذج الفريد من المقابر الأثرية.