أمريكي يعيش في دبي "الفاخرة" مجاناً لمدة يوم كامل.. هل ذلك ممكناً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعرف الشيف التركي بوراك أوزدمير بتحديقه بشكل دائم إلى الكاميرا أثناء تحضير الطعام، دون أن تفارق ابتسامته شفتيه بالطبع.

ومؤخراً، جلب بوراك مهاراته إلى مستوى آخر حرفياً.

وفي أحدث فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، وحقق ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة، يظهر بوراك وهو على متن مركبة طائرة تستعد للإقلاع في دبي.

ومع إقلاع المركبة، يظهر الشيف بوراك وهو يحمل صحناً كبيراً من الكنافة، ثم يقوم بتقطيعها وهو في الهواء.

وبعد ذلك، يباشر بوراك في تقطيع البصل أثناء التحديق إلى الكاميرا دون انقطاع.

ويُعرف الشيف التركي بوراك أوزدمير بمقاطع فيديوهاته الاستعراضية والمبهرة، والتي لفتت انتباه أكثر من 21 مليون متابع لحسابه الرسمي في "إنستغرام".

وجذب بوراك الانتباه منذ حوالي أسبوعين أيضاً، عندما نشر مقطع فيديو وهو يفشل في قلب طبق كبير من الطعام في مطعمه الذي افتتح مؤخراً في دبي، وهو أمر ينجح به عادةً.

ويذكر أن العديد من المشاهير قاموا بزيارة مطعم بوراك الجديد بدبي، مثل الممثل الأمريكي ويل سميث، ونجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفنان المصري محمد رمضان، وغيرهم.