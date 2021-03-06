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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عصر ما قبل تفشي جائحة كورونا، كانت فلورنسا الإيطالية تعاني من السياحة المفرطة. وكان معرض أوفيزي، أحد أشهر المتاحف في العالم، في قلب الأزمة.

وخلال أكثر الأوقات ازدحاماً، يمر 12،000 زائر يومياً، وفي كثير من الأحيان يهرعون لرؤية الأعمال الفنية من عصر النهضة لالتقاط صور سيلفي مع أبرز الأعمال مثل لوحة "ولادة فينوس" للرسام ساندرو بوتيتشيلي، ولوحة "العائلة المقدسة" لميكيلانجيلو، و"فينوس أربينو" للفنان تيتيان.

كانت الحشود في معارض أوفيزي للأعمال الفنية مثل "ولادة فينوس" للرسام بوتيتشيلي هائلة قبل تفشي الجائحة Credit: Klaus Blume/picture alliance/Getty Images

وكثرت الحكايات حول طوابير الدخول الطويلة، واحتلت معرض أوفيزي مكانه بين قائمة الأماكن التي يجب أن تذهب إليها مرة واحدة في العمر، ولكن من المحتمل أن تكون التجربة مرهقة للغاية لدرجة أنه بمجرد خوضها، ستحتاج إلى أن تنساها.

وعلاوة على ذلك، كان الكثير من السياح يتصرفون بشكل سيء، لدرجة أن سلطات فلورنسا اضطرت إلى شن حملة سلوك جيد، تحت شعار "استمتع واحترام فلورنسا"، مع غرامات تصل إلى 500 يورو، 608 دولارات، على المخالفين.

وبطبيعة الحال، أصبح كل ذلك شيئاً من الماضي في ظل جائحة فيروس كورونا. ولكن قبل فتح مجال السفر مرة أخرى، يريد مدير معرض أوفيزي التأكد من أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه سابقاً.

ويعد مشروع "Uffizi Diffusi"، الذي يعنى "أوفيزي المتناثرة"، بمثابة إعادة تخيل لمفهوم "الفنادق المتناثرة" في إيطاليا، حيث توجد "الغرف" الفردية في منازل مختلفة من القرية.

وفي هذا المشروع، سيتم عرض الأعمال الفنية المخزنة في مستودع أوفيزي في جميع أنحاء المنطقة المحيطة بتوسكانا، مما يحول أشهر منطقة في إيطاليا إلى متحف واحد كبير "متناثر".

وتقوم المدن والقرى حول توسكانا الآن بترشيح المباني التي يمكن أن تصبح مساحات عرض.

وأوضح مدير معرض، إيك شميدت، لـ CNN إن الفكرة جاءت إليه خلال إغلاق عام 2020، وأنه قضى معظم الوقت الذي تم فيه إغلاق المتحف في العمل على إيجاد مواقع وأعمال فنية محتملة.

وأوضح شميدت أن الغاية هي "خلق نوع مختلف من السياحة"، مضيفاً أنه بالنسبة للسكان المحليين، فإن ذلك "سيؤسس الثقافة في حياة الناس اليومية".

وأشار شميدت إلى أنه "لا يمكن للفن أن يعيش في المعارض الكبيرة وحدها"، مضيفاًَ: "نحتاج إلى مساحات عرض متعددة في جميع أنحاء المنطقة، خاصةً في الأماكن التي وُلد فيها الفن نفسه".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقرض فيها شميدت الأعمال الفنية للبلدات المحلية. في عام 2019، أرسل رسماً للمناظر الطبيعية من أعمال فنان عصر النهضة ليوناردو دافنشي إلى مسقط رأسه فينشي، في ذكرى وفاته الـ500.

وشهد معرض، في عام 2019، حول لوحة "معركة أنغياري" من القرن الخامس عشر في توسكانا الشرقية، والذي أقيم في أنغياري نفسها، ضاعف عدد الزوار المسجلة سابقاً في المتحف المحلي بأربع مرات.

المدن عبر توسكانا بما في ذلك لوكا تتطوع لتصبح مساحات لعرض الأعمال الفنية ضمن المشروع Credit: Shutterstock

ويتم الاحتفاظ بتفاصيل مشروع "Uffizi Diffusi" الجديد، ولكن شميدت يخطط لتوفير "60 على الأقل، وربما حتى 100 مساحة عرض" عبر توسكانا ، وألمح إلى أنها ستشمل فيلا كانت في السابق مملوكة لآل ميديشي في مونتيلوبو فيورنتينو على بعد نصف ساعة غرب فلورنسا، وميناء ليفورنو؛ ومدينة مونتيكاتيني تيرمي المعروفة بالحمامات الحرارية، ومنطة كاريجي، حيث تقع فيلا أخرى لآل ميديشي شرق فلورنسا.

ومنذ الإعلان عن المشروع، تقدمت مدن أخرى حريصة على أن تكون جزءاً منه، بما في ذلك مدينة فياريجيو الساحلية على طراز الفن الحديث، وسيرافيز (حيث توجد فيلا ميديشي أخرى)، ولوكا التي تقدم قصرها "Palazzo Ducale"، مقر السلطة في المدينة منذ القرن الرابع عشر.

وليست مساحات العرض فقط هي التي تحصل على فرصة جديدة للحياة، إذ يعد المشروع أيضاً فرصة لترميم بعض الأعمال الفنية.

تريد مدينة السبا التي تعود إلى مطلع القرن مونتيكاتيني تيرمي أيضاً أن تصبح جزءاً من المشروع. Credit: Getty Images

بينما تستعد فلورنسا لعودة السياحة الجماعية، يريد شميدت أن يزيل المشروع أوفيزي ديفوسي العبئ عن فلورنسا، ويعد بعرض أعمال فنية ذات "أسماء مألوفة" للمساعدة في تفريق الحشود.

وقال شميدت لـCNN: "من المهم أيضًا على المستوى المحلي، خلق فرص عمل جديدة ووظائف مستقرة".

وأضاف أنه يريد أن يجلب التوسكان وجهاً لوجه مع تراثهم أيضًا، قائلاً إن "النظام الثقافي الحالي يعتمد بشكل كبير على السياحة الخارجية".

وفي المجمل يهدف مشروع "Uffizi Diffusi" إلى إعادة الفن إلى مسقط رأسه، وربط الناس مباشرةً بتراثهم.

فيلا آل ميدشي أحد مواقع ضمن المشروع Credit: Riccardo Ghilardi/Getty Images for Rachel Hovnanian

وأكد شميدت أنه لا داعي للقلق بشأن الأعمال الفنية التي ستذهب للمشروع إذا كنت تزور فلورنسا، إذ لا يزال الكثير من الأعمال الفنية الأخرى التي يمكن التجول بينها.

وأضاف شميدت: "لدينا بالفعل أكثر من 3،000 عمل فني معروض في أوفيزي، وهذا يكفي".

وسيسلط المشروع الضوء على الأعمال الفنية التي لا يمكن لأحد رؤيتها حالياً في بيئة أكثر هدوءاً وأكثر حميمية.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع هذا الصيف.