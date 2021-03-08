ليس مجرد حلم.. افتتاح أول فندق في العالم بالفضاء بعام 2027

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تحلم بالسفر في المستقبل، فلماذا تتخيل شواطئ بالي، أو قنوات البندقية، عندما قد تكون قادراً على أخذ عطلة في الفضاء؟

وفي عام 2019، أطلقت شركة "Gateway Foundation" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خططاً لبناء فندق على طراز السفن السياحية، يمكنه أن يطفو يوماً ما فوق الغلاف الجوي للكرة الأرضية.

وكان من المقرر أن يتم تشغيل هذا المفهوم المستقبلي، الذي سُمي آنذاك بمحطة "Von Braun"، بشكل كامل بحلول عام 2027.

وصُممت المحطة لتتضمن 24 وحدة متصلة بواسطة قنوات مصاعد تشكل عجلة دوارة تلف حول الأرض.

في المستقبل القريب، ستتمكن من أخذ عطلة في الفضاء. Credit: Orbital Assembly Corporation

والآن، لدى الفندق اسم جديد، وهو "Voyager Station"، ومن المقرر تشييده بواسطة شركة بناء جديدة يديرها الطيار السابق، جون بلينكو، وهي "Orbital Assembly Corporation".

ويترأس بلينكو أيضاً شركة "Gateway Foundation".

في مقابلة حديثة مع CNN، أوضح بلينكو وجود بعض التأخيرات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، ولكن، من المتوقع أن يبدأ البناء بعام 2026، ويمكن أن تصبح الإقامة في الفضاء حقيقة بحلول عام 2027.

فندق لا مثيل له

يُعد مفهوم "Voyager Station" مشروعاً طموحاً لفندق فضائي. Credit: Orbital Assembly Corporation

ويُشير التصميم التخيلي لما قد يبدو عليه الفندق أنه لا يختلف عن فندق فاخر في الأرض، ولكنه سيتمتع بمناظر رائعة من خارج هذا العالم.

سيتم بناء الفندق من قبل شركة "Orbital Assembly Corporation". Credit: Orbital Assembly Corporation

وعند عرض التصميمات الأولية قبل عامين، قال كبير مهندسي التصميم في شركة "Orbital Assembly Corporation،" تيم ألاتوري، لـCNN إن جمالية الفندق كانت استجابة مباشرة لفيلم لستانلي كوبريك عنوانه "2001: A Space Odyssey".

وكان الفيلم "بمثابة مخطط لما لا يجب القيام به"، وفقاً لما قاله ألاتوري.

يتكون هذا المفهوم المستقبلي من 24 وحدة متصلة بواسطة قنوات مصاعد، لتشكل عجلة دوارة تلف حول الأرض. Credit: Orbital Assembly Corporation

وبدلاً من جعل التصميم غريباً، وفارغاً، أراد ألاتوري وفريقه جلب قطعة من الأرض إلى الفضاء عن طريق توفير الأجنحة الدافئة، والحانات، والمطاعم الأنيقة.

ولا يعني ذلك أن الفندق سيتجاهل حداثة التواجد في الفضاء تماماً، فهناك خطط لتقديم "طعام الفضاء" التقليدي، مثل المثلجات المجففة، في مطعم الفندق.

في الداخل، يمكن للضيوف الاستمتاع بجميع وسائل الراحة التي يتوقعونها من فندق فاخر، أو رحلة بحرية. Credit: Orbital Assembly Corporation

وإلى جانب ذلك، ستوفر أنشطة ترفيهية "تسلط الضوء على حقيقة قدرة الأشخاص بالقيام بأشياء، لا يمكنهم القيام بها على الأرض"، وفقاً لما ذكره ألاتوري.

وبسبب انعدام الوزن، وانخفاض الجاذبية، قال ألاتوري إن المرء سيكون قادراً على القفز بشكل أعلى، ورفع الأشياء، والجري بطرق لا يمكنك القيام بها على الأرض.

كيف يعمل الفندق؟

سيوفر الفندق أنشطة ترفيهية تستغل انخفاض الجاذبية في الفضاء. Credit: Orbital Assembly Corporation

وذكر ألاتوري لـCNN أن العجلة الدوارة ستعمل على إنشاء محاكاة للجاذبية، وقال: "تدور المحطة، وتدفع محتويات المحطة للخارج باتجاه حافة المحطة".

سيوفر الفندق مشاهد رائعة. Credit: Orbital Assembly Corporation

ولن تكون هناك جاذبية اصطناعية بالقرب من مركز المحطة، ولكن، كلما توجهت لخارج المحطة، يزداد الشعور بالجاذبية.

وأصبحت السياحة الفضائية موضع اهتمام بشكل متزايد، وهناك العديد من الشركات التي تحاول تحقيق فكرة السياحة في الفضاء، من "فيرجن غالاكتيك"، إلى " سبيس إكس" لإيلون ماسك.

ويمكن أن يساعد نظام "StarShip" من "سبيس إكس" في إطلاق "Voyager Station" من الأرض.

وقال بلينكو في فعالية مباشرة حصلت مؤخراً للترويج عن شركة "Orbital Assembly": "لا يمكننا الإشارة إلى سبيس إكس كشريك لنا، ولكننا نتطلع إلى العمل معهم في المستقبل".

وفي الوقت الحالي، لم يعلن الفندق عن سعر الغرفة، ولكن، من المتوقع أن تكون التكلفة باهظة.

وعلى سبيل المثال، تخطط شركة "فيرجن غالاكتيك" لإطلاق الركاب إلى الفضاء مقابل 250 ألف دولار للشخص الواحد في رحلة واحدة.

ومع ذلك، فإن الفريق الذي يقف وراء "Voyager Station" يأمل بجعل كلفة الإقامة في الفندق مساوية لرحلة بحرية، أو رحلة إلى حديقة "ديزني لاند" الترفيهية، في نهاية المطاف.