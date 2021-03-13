شركات الطيران تعاني مع المقاعد المزدحمة.. كيف سيكون شكل السفر في المستقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من أكثر الأشياء المترفة التي يمكن للمرء اختبارها في السماء هي الاستلقاء على سرير مسطح بالكامل، والنوم خلال رحلتك الليلية، والوصول منتعشًا إلى وجهتك في صباح اليوم التالي.

يمكن أن يكون هذا الأمر باهظ الثمن بالتأكيد، مع وجود العديد من مقاعد درجة رجال الأعمال التي تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات، وقد تصل كلفتها في الدرجة الأولى إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

تقدم العديد من شركات الطيران مختلف الخيارات للإستمتاع بأسرة مريحة بين السحب. Credit: Emirates

وإليك بعض من أفضل الأسرة في فئتي رجال الأعمال والدرجة الأولى، لكي تفكر فيها من أجل رحلتك القادمة.

في الدرجة الأولى:

مقصورة الإيوان في طائرة "A380" في الاتحاد للطيران

مقصورة الإيوان (The Residence) الخاصة بشركة الاتحاد للطيران. Credit: Jamie MacFadyen/Etihad Airways

يجب أن تكون على رأس القائمة مقصورة الإيوان الخاصة بشركة الاتحاد للطيران.

وهي تتميز بغرفة جلوس عالية الجدران ذات أريكة من الجلد الناعم، وسرير مزدوج في غرفة منفصلة، وغرفة استحمام خاصة ملحقة بالجناح، وتأتي المقصورة مع مضيف شخصي أيضاً.

وستجد هذه المقصورة على متن طائرة من طراز "إيرباص A380".

أجنحة "777-300ER" في طيران الإمارات

صورة من أجنحة الدرجة الأولى لشركة طيران الإمارات. Credit: Emirates

في هذه الأجنحة، ستتمكن من عزل نفسك عن العالم في غرفتك الخاصة، مع أجواء هادئة بشكل مدهش.

وستجد ثلاثة من المقاعد المقاومة للجاذبية في كل صف في الجزء الأمامي لطائرات "بوينغ 777" الجديدة لطيران الإمارات.

وإذا كنت تجلس في المقعد الأوسط، فستكون نوافذك افتراضية بالكامل، مع كاميرات وشاشات عالية الدقة تعرض لك بالضبط ما ستراه بالخارج.

الأسرة المزدوجة للخطوط الجوية السنغافورية

هناك خيار لتحويل بعض أجنحة الدرجة الأولى الجديدة في الخطوط الجوية السنغافورية إلى جناح مزدوج بسرير مزدوج. Credit: Singapore Airlines

اخترعت الخطوط الجوية السنغافورية الجناح الحديث للدرجة الأولى منذ حوالي 15 عامًا من أجل طائرة "إيرباص A380" الخاصة بها، ولا يزال هذا المنتج الأصلي رائعاً، وهو يوفر خيارًا لوجود سرير مزدوج للأشخاص الذين يسافرون معاً.

وتتميز طائرات "A380" الجديدة بأن لديها جناح جديد تماماً - بالإضافة إلى تلك التي بدأت في تجديدها - وأكبر بكثير، مع كرسي دوار بذراعين، وسرير منفصل تمامًا، وطاولة كبيرة لتناول الطعام، والعمل.

في درجة رجال الأعمال:

"Mint Studio" في خطوط "جيت بلو"

غرفة "Mint Studio" الخاصة بخطوط "جيت بلو". Credit: Courtesy JetBlue Airways

من المتوقع إطلاق طائرات "A321neos" الجديدة من "جيت بلو" في الأشهر المقبلة.

وستتضمن الطائرات غرفتي "Mint Studio" صغيرتين في المقدمة.

ويحتوي كل منها على مقعد مريح يتحول إلى سرير مسطح بالكامل، مع أريكة مجاورة تتحول مع المقعد إلى واحدة من أكبر الأسرة في درجة رجال الأعمال.

"كيو سويت" في الخطوط الجوية القطرية

"كيو سويت" في الخطوط الجوية القطرية. Credit: Qatar Airways

وأحدثت الخطوط الجوية القطرية ثورة في سوق مقصورة رجال الأعمال من خلال تجربة "كيو سويت"، التي تضم أجنحة ذات أبواب، مع الكثير من المساحة، وشاشة عالية الدقة، وسمات فاخرة للغاية.

وإذا حجزت زوج من المقاعد في منتصف الصف، يمكن للطاقم سحب الجدار الفاصل لإنشاء سرير مزدوج.

ويمكن للمجموعات المكونة من أربعة أفراد في الوسط أن تجتمع مع بعضها البعض بفضل الجدران المتراجعة لإنشاء مقعد يتسع لأربعة أشخاص.

طائرات "777-300ER" الجديدة لخطوط "أول نيبون" الجوية اليابانية

إذا كنت من عشاق الفخامة غير الصارخة، فسيعجبك أحدث جناح من الدرجة الأولى من شركة "أول نيبون" الجوية اليابانية.

وهي عبارة عن تجربة بسيطة تدعى "The Suite".

ويخفي التصميم المريح الخشبي الكماليات عالية التقنية الموجودة في الداخل.

وتحتضن أحدث طائرات "777" للشركة أحدث تجربة لدرجة رجال الأعمال تُدعى "The Room"، وهي عبارة عن مقعد "love seat" يتحول إلى سرير.

ترتيب أفضل المقاعد

ويُعد ترتيب هذه المقاعد المذهلة أمرًا غير موضوعي للغاية، وسيعتمد على المبلغ الذي تخطط لإنفاقه، ووجهتك، والأشخاص الذين تسافر معهم.

وقد تفضل المقاعد المقاومة للجاذبية من أجل رحلة طويلة، أو قد يعجبك التجربة في الخطوط الجوية السنغافورية إذا كنت ستقضي وقتك مع شريكك.

والمهم هو ما سيحدث لجميع هذه المقاعد، والطائرات التي تحتضنها بعد جائحة "كوفيد-19".

ومعظم هذه الميزات جديدة بما يكفي لتكون موجودة لفترة من الوقت، لكن عند قيامك بالحجز احرص أن تختار المقعد أو الجناح الذي ترغب به.