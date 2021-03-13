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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجب على جميع زوار تايلاند حالياً قضاء 14 يوماً في الحجر الصحي عند وصولهم إلى البلاد، ولكن، يمكنهم الآن اختيار طريقة أكثر فخامة لقضاء تلك الفترة، وذلك خلال البقاء على متن يخت. وأما التحدي الوحيد بشأن هذه الفكرة هي حقيقة أنه يستعين عليهم إحضار اليخت الخاص بهم.

ويهدف برنامج "الحجر الصحي الرقمي الخاص باليخوت" (Digital Yacht Quarantine) إلى جذب المسافرين عبر اليخوت إلى بوكيت مع إعادة فتح البلاد أمام الزوار، وفقاً لبيان صحفي صادر عن هيئة السياحة التايلاندية (TAT) نُشر الأربعاء.

تايلاند تجذب السياح بظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" عن طريق برنامج يسمح بقضاء فترة الحجر الصحي على متن يخوت. Credit: Shutterstock

وللإستفادة من البرنامج الجديد، سيخضع المسافرين على متن اليخوت لاختبار من قبل السلطات التايلاندية، وبعد ذلك، سيتلقي أولئك الأشخاص جهاز تعقب صحي رقمي.

وسيسمح جهاز التعقب المسؤولين الطبيين بمراقبة نبض الجسم، وضغط الدم، ودرجة حرارة في الوقت الفعلي.

وسيتعين على الزوار ارتداء جهاز التعقب في جميع الأوقات، والبقاء في حدود 10 كيلومترات من الشاطئ، ولكنهم سيتمتعون بحرية قضاء فترة الحجر الصحي، التي تبلغ 14 يوماً، كما يحلو لهم.

وبمجرد انتهاء تلك الفترة، سيحلل المسؤولون البيانات، ويسمحون للمسافرين بزيارة بوكيت.

وأُطلقت نسخة من برنامج الحجر الصحي لليخوت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، ولكن "يمكن للمشروع الرقمي أن يجذب أكثر من 100 يخت، و300 إلى 500 زائر خلال عام 2021"، وفقاً للبيان الصحفي.

ويسعى المشروع المُوسَع إلى بناء الثقة في قطاع الصحة العامة التايلاندي، وزيادة دفعات الزوار، والإيرادات لمشغلي السياحة في بوكيت، إذ يُعاد فتح الوجهة تدريجياً أمام المزيد من الزوار الدوليين، وفقاً لما ذكره البيان.

ونفذت الحكومة التايلاندية أيضاً برنامج حجر صحي في منتجعات خاصة بالغولف لتعزيز قطاع السياحة المتضرر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويمكن للزوار السفر إلى البلاد، وقضاء فترة الحجر الصحي في أحد منتجعات الغولف الخمسة المعتمدة من قبل الحكومة.

في 7 مارس/آذار، أكملت المجموعة الأولى المكونة من 42 زائراً بنجاح الحجر الصحي في منتجعات الغولف، وأصبحوا يتمتعون بحرية السفر في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لبيان صحفي صادر عن "TAT".