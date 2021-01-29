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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتقلت الشرطة التايلاندية 89 أجنبيًا للاشتباه في انتهاكهم قيود فيروس كورونا بعد مداهمة حفل في حانة في منتجع شعبي في جنوب تايلاند، حسبما ذكرته الشرطة.

وأفادت الشرطة لـ CNN، بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني، إنها ألقت القبض على 22 تايلاندياً أيضاً في المداهمة ليلة الثلاثاء، في حانة "Bar 360" في كوه فانجان، الواقعة في خليج تايلاند قبالة سورات ثاني.

ويواجه الحضور والمنظمين للحفل اتهامات بانتهاك مرسوم الطوارئ الصادر في مارس/ آذار العام الماضي لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح العقيد بالشرطة بانيا نيراتيمانون، رئيس مركز شرطة مقاطعة كوه فانجان، إنه تم الإفراج عن معظم الذين تم اعتقالهم بكفالة، ولا يزال 28 منهم فقط قيد الاحتجاز.

ووفقاً للتقارير، علمت الشرطة بالحفل عندما رأوا التذاكر متاحة للشراء عبر الإنترنت.

ومن بين الأجانب الذين تم اعتقالهم، هناك 20 من الجنسية الفرنسية و10 من الجنسية الأمريكية و6 من الجنسية البريطانية.

وأكد نيراتيمانون أن السلطات الصحية المحلية أجرت فحوصات "كوفيد-19" على جميع المعتقلين ووجدت نتائج فحوصهم سلبية.

وأشار نيراتيمانون إلى أنهم سياح عالقون ولا يمكنهم مغادرة تايلاند بسبب قيود كوفيد-19، مضيفاً "قد يعتقدون أنه يمكنهم التجمع في مجموعات كبيرة وأعتقد أنهم قد يرغبون في الاسترخاء والحصول على بعض المرح."

وأقصى عقوبة لخرق مرسوم الطوارئ هي السجن لمدة عامين و /أو غرامة تصل قيمتها إلى 40 ألف بات تايلاندي، أي 1،330 دولاراً أمريكياً.

ويواجه المنظمون تهمة إضافية بسبب تقديم المشروبات الكحولية، حيث يُحظر على هذه المنطقة في تايلاند تقديم المشروبات الكحولية داخل المطاعم بموجب قانون الطوارئ.

وتعد كوه فانجان وجهة شهيرة للرحالة بسبب حفلات اكتمال القمر الشهرية، والتي تم إلغاؤها.

وأغلقت تايلاند حدودها أمام السياحة الدولية في أبريل/ نيسان 2020.

ولا تزال البلاد محظورة على الجميع باستثناء المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين، على الرغم من أنه يمكن للسياح الأجانب التقدم للحصول على تأشيرة سياحية خاصة.

ويخضع جميع الوافدين الدوليين للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في منشأة معتمدة من الدولة.

وعلى مدار أشهر، أبلغت تايلاند عن عدد قليل من حالات "كوفيد-19" المنقولة محلياً بفضل إجراءات الحجر الصحي الصارمة عند الوصول.

ومع ذلك، أدى الارتفاع المفاجئ في الحالات في ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، بعد تفشي المرض في سوق الروبيان في ساموت ساخون، وهي مقاطعة جنوب غرب بانكوك، إلى قيام الحكومة بإعادة اتخاذ تدابير مختلفة تهدف إلى احتواء الفيروس.