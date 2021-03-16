دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الأسابيع الأخيرة، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمشاهد ساحرة لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الصحراوية، وهي تتزين بالثلوج بظل الأجواء الشتوية الباردة، بينما عبر المستخدمون عن شعورهم بالدهشة لدى مشاهدتها.

ولذلك، من الطبيعي أن تعتقد أن هذه الصور الجوية التي التُقطت في السعودية هي عبارة عن ثلوج أو حبيبات برد نتجت من الأجواء الشتوية التي طغت على المملكة في الآونة الأخيرة، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك.

مساحات بيضاء لامعة فوق الرمال

من المشاهد التي وثقها المصور سياف محمد دشن الشهراني في المملكة العربية السعودية. Credit: Sayaf Dashen

وفي الحقيقة، تُظهر هذه الأعمال الفوتوغرافية سبخات ملحية شمال المملكة، وصادفها المصور السعودي ومؤسس نادي بيشة الفوتوغرافي، سياف محمد دشن الشهراني، خلال رحلة قام بها لشمال المملكة، في محافظة العلا بالتحديد، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

قد يعتقد المرء أنه ينظر إلى مساحات مغطاة بالبرد. Credit: Sayaf Dashen

وأثناء عبوره طريقاً يبعد عن محافظة الطائف حوالي 200 كيلومتر، قال الشهراني: "شاهدت هذه السبخات، وأنا أتتبع طريقي بواسطة برنامج خرائط غوغل".

ولم تكن هذه الزيارة مخطط لها، بل كانت "محض الصدفة"، ولذلك، كانت الخريطة بمثابة مرشد له في تلك الرحلة إلى محافظة العلا، بحسب تعبيره.

تُظهر هذه الصور في الحقيقة سبخات ملحية. Credit: Sayaf Dashen

وعند الوصول إلى تلك المنطقة، سيرى المرء أرضاً منبسطة على مد البصر، وفيها، يمكن رؤية "بعض اللمعان، أو الإنعكاس لضوء الشمس يميل إلى اللون الأبيض المُصفَر"، وفقاً لما وصفه.

صادف المصور هذه السبخات أثناء رحلة إلى شمال المملكة. Credit: Sayaf Dashen

ومن المؤكد أن هذه المشاهد الساحرة الأشبه بملاءات بيضاء ستذكرك بالمشاهد الثلجية التي احتضنتها السعودية مؤخراً، إذ ذكر الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" في فبراير/شباط على سبيل المثال عن قدوم "الزائر الأبيض" لمناطق مثل الأجزاء الشمالية من منطقة نيوم نتيجة موجة قطبية.

وثق الشهراني هذه المشاهد الساحرة عن طريق طائرة "درون" ذاتية القيادة. Credit: Sayaf Dashen

وقال المصور: "في بداية نشري للصور، ومشاهدة الأهل والأصدقاء لها، توقعوا أنه البَرَد الذي يتساقط مع الأمطار".

وفي النهاية، أوضح الشهراني أنها في الحقيقة عبارة عن صور تُظهر السبخات الملحية.

ورغم أن رحلة الوصول إلى السبخات لم تكن صعبة، لوجود طريق مُعبد يقطع عبرها، إلا أنه يُتوقع أن التوجه إليها في فترة هطول الأمطار سيكون مخاطرة، لأنها ستتحول الى "وحل يصعب الخروج منه بالمركبة"، بحسب ما ذكره.

عند وصفه للمناظر الذي شاهدها، قال المصور إنها عبارة عن أرض منبسطة فيها بعض اللمعان. Credit: Sayaf Dashen

ووثق السعودي هذه المشاهد في بداية فبراير/شباط الماضي، وذلك عن طريق طائرة "درون" ذاتية القيادة مصرحة.

وتتنوع تضاريس المملكة نظراً لاتساع مساحتها، وتنتشر السبخات الملحية على سواحل البحر الأحمر، والخليج، وتتواجد السبخات الداخلية في المنطقة الشمالية، والقصيم، والربع الخالي وغيرها من المناطق، وفقاً للوكالة.

مشهدين من #أم_الدوم حيث تنتشر الصبخات الملحية ومشهد بالقرب من #الضليعة بين المدينة و #العلا https://t.co/256nE32OMD

وعادةً ما يستخدم المصور طائرته أثناء تصويره للطبيعة، ولتوثيق رحلاته.

وعند النظر إلى أعمال الشهراني، سيشعر المرء أنه ينظر إلى لوحة فنية تجريدية، فهو يحرص على التقاط الطبيعة بشكل فريد من نوعه.