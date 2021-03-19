"حدث عالمي فريد".. مصر تعلن موعد نقل 22 مومياء ملكية في "موكب مهيب"

أكثر من 5000 قطعة من الذهب والكنوز.. القوا نظرة على جهود الترميم التي يتم بذلها في مصر للحفاظ على تراث توت عنخ آمون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية، الخميس، عن موعد انطلاق موكب المومياوات الملكية إلى موقعها الجديد، فيما وصفه وزير السياحة المصري خالد العناني بأنه "حدث عالمي فريد".

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها أن الموكب الذهبي الذي يضم 22 مومياء ملكية ستجوب شوارع القاهرة العريقة من المتحف المصري في التحرير إلي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بتاريخ 3 أبريل/نيسان المقبل.

وسيضم الموكب الذهبي 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

وفي إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحدث، الذي يعد الأول من نوعه فى العالم، لنقل 22 مومياء ملكية في موكب عالمي مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، اجتمع وزير السياحة والآثار المصري مع ممثلي والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسؤولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة، بحسب بيان الوزارة.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، على أن عملية نقل المومياوات الملكية ستتم وفقاً لإجراءات محددة تراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالمياً في نقل القطع الأثرية، وذلك من خلال وضعها داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ثم تحميلها على عربات تم تصميمها وتجهيزها خصيصاً لذلك الحدث، بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات، وضمان تنفيذ الاحتفالية بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وفقاً للبيان.

انتظروا حدث عالمي فريد يليق بعظمة الأجداد: الموكب الذهبي الذي ليس له مثيل. العالم يترقب السبت ٣ ابريل ٢٠٢١... Stay tuned for a unique world-class grand event that befits the grandeur of our great ancestors: The Pharaohs’ Golden Parade. The world is waiting for 3 April 2021.. https://t.co/clePXuXhnr

وكتب العناني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، معلناً موعد نقل الموكب الذهبي: "انتظروا حدثا عالميا فريدا يليق بعظمة الأجداد: الموكب الذهبي الذي ليس له مثيل. العالم يترقب السبت 3 أبريل 2021".