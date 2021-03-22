بإطلالة خلابة على بحر سلطنة عُمان..اكتشف ملعب الموج للغولف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تبحث عن وجهة للغولف تجمع بين التحدي والإطلالات الخلابة، فإليك ملعب يجمع بين الاثنين على أرض سلطنة عُمان.

ويعد ملعب الموج للغولف أحد أفضل ملاعب الغولف في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لموقع وزارة الإعلام العمانية.

Credit: Al Mouj Golf

ويقول الرئيس التنفيذي لملعب الموج في مسقط، ناصر بن مسعود الشيباني، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن الملعب يمتد على طول خط ساحلي لمسافة كيلومترين، ويطل على مياه بحر عُمان على خلفية سلسلة جبال الحجر التي يمكن رؤيتها من أي نقطة على أرض الملعب.

ويعتبر هذا الملعب واحداً من بين اثنين فقط من ملاعب الغولف المطلة على البحر على مستوى دول الخليج، وفقاً لما قاله الشيباني.

Credit: Al Mouj Golf

ويتسم تصميم ملعب الموج للغولف، على يد أسطورة الغولف جريج نورمان، بنظام المروج المتباينة في الارتفاع والانخفاض، حسبما ذكره الشيباني، الذي يوضح أنه تصميم استوحاه نورمان من طبيعة الموقع ذاته الذي يقع على ضفاف البحر على امتداد المنحدر من سلسلة جبال الحجر.

ويشير الشيباني إلى ما قاله نورمان في هذا السياق عند التصميم، بعبارة: "هنا تشعر في يوم صاف الأجواء، وكأنه لديك القدرة على ملامسة الجبال بيديك".

وتتمتع عدة حفر بموقعها بمحاذاة مياه المحيط، لإضافة المزيد من الإلهام الجمالي.

كما أن الموقع الفريد لملعب الموج للغولف جعله موئلاً طبيعياً للطيور ومختلف أشكال الحياة البرّية، إذ تم رصد 173 نوعاً من الطيور، وهي تستمتع بفترة استراحة بين مروج هذا الملعب.

Credit: Al Mouj Golf

وأما تحديات ملعب الموج للغولف، فتتجسد في اتجاهات ضرب الكرات إلى ناحية المروج الخضراء فضلاً عن موقع الحفر البيضاء، إلى جانب "نسيم البحر" المتقلب في شدته واتجاهاته، مما يضيف عنصراً إضافياً للتحدي أمام اللاعبين.

Credit: Al Mouj Golf

ويعتبر ملعب الموج للغولف ملعباً فائقاً ومجهزاً للعب البطولات العالمية، ويلائم تطلعات الهواء والسياح من جهة، ويقدّم تحديات قوية لأشهر المحترفين مثل لاعبي الجولة الأوروبية في بطولة عُمان المفتوحة.

وتعد الإطلالة البحرية للملعب، التي لا توجد إلا في ملعب واحد آخر على مستوى دول الخليج، سبباً من الأسباب التي جعلته مصنّفاً ضمن أفضل 100 ملعب جولف على مستوى العالم، حسبما ذكره الشيباني.

Credit: Al Mouj Golf

ويوفر ملعب الغولف عدداً من الخيارات للاعبين، حين يتعلق الأمر بممارسة رياضة الغولف، لذلك فهو مناسب لجميع مستويات اللاعبين بدءاً من المبتدئين والأطفال، ومروراً باللاعبين من ذوي الإحتياجات الخاصة، وصولاً إلى المحترفين الدوليين.

وتجدر الإشارة إلى أن ملعب الموج للغولف يمتاز بعدد من الجوانب البيئية الفريدة التي أهلته في عام 2014 للفوز كأول ملعب غولف على مستوى المنطقة باعتماد جمعية أودوبون الدولية، واعتماد المنظمة الدولية لبيئة الغولف "جيو فاونديشن" في عام 2017.

Credit: Al Mouj Golf

وفي عام 2018، فاز الملعب بجائزة التميز البيئي من الاتحاد الدولي لمشغلي الجولات السياحية في الغولف، ونال اعتماد المنظمة الدولية لبيئة الغولف "جيو فاونديشن" مرة أخرى تقديراً لجهود الاستدامة البيئية والقيمة المجتمعية.