لقاء غير متوقع مع قرود منطقة #عسير على الطريق الرائع من #السودة إلى #رجال_ألمع ... #السعودية_الجميلة 💚 Unexpected meeting with some monkeys of #Aseer region on the splendid road from #AlSouda to #RijalAlmae... #BeautifulKSA💚 https://t.co/drLr2QCQpZ