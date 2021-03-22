دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في طريقه إلى قرية رجال ألمع في المملكة العربية السعودية، صادف سفير فرنسا لدى السعودية، لودوفيك بوي، قروداً في منطقة عسير.

وخلال حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، قال بوي في تغريدة الأحد: "لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع".

ويُظهر مقطع الفيديو الذي أرفقه بوي في التغريدة عدداً من القردة أمام خلفية من الجبال الساحرة.

لقاء غير متوقع مع قرود منطقة #عسير على الطريق الرائع من #السودة إلى #رجال_ألمع ... #السعودية_الجميلة 💚 Unexpected meeting with some monkeys of #Aseer region on the splendid road from #AlSouda to #RijalAlmae... #BeautifulKSA💚 https://t.co/drLr2QCQpZ

وكان بوي قد شارك في لقاء مع ممثلي غرفة التجارة في أبها بمنطقة عسير، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين قطاعات السياحة، والرياضة، والزراعة للشركات الفرنسية في المنطقة، بحسب ما قاله عبر "تويتر".

📸 من قلب قصر آل سراح في #أبها. زيارة رائعة مع @alsarrah1 لأحد الأماكن التاريخية الخلّابة في منطقة #عسير. ملهم! #السعودية_الجميلة 🇸🇦💚🇫🇷 https://t.co/f2Ub7kuiVi

وحرص بوي على مشاركة الوجهات التاريخية التي قام بزيارتها مع متابعيه.

وشارك بوي مشاهد من قصر آل سراح في أبها، إضافةً إلى قرية رجال ألمع التاريخية.

اكتشاف مدهش لكنوز طبيعية وثقافية في منطقة #عسير. تعكس القرية التاريخية التراثية #رجال_ألمع هندسة الماضي الغنية في جنوب المملكة. #السعودية_الجميلة #فرنسا_المملكة_العربية_السعودية 🇸🇦💚🇫🇷 https://t.co/98H6cgQmZC

لقاء غنيّ ومثمر مع ممثلي #غرفة_التجارة لمنطقة #عسير في #أبها. فرص رائعة للتعاون في قطاعات السياحة والرياضة والزراعة للشركات الفرنسية في المنطقة. #فرنسا_المملكة_العربية_السعودية 🇸🇦🤝🇲🇫 https://t.co/SNGqPN3fbh

وترتكز أهمية قرية رجال ألمع على عمقها الحضاري، وريادتها في مجالات عدة، ومن أبرزها التجارة، والفنون المعمارية الفريدة، وحصونها الشاهقة المبينة بطريقة بديعة تجمع بين الجمال، والإتقان، واستغلال المساحات بشكل لافت، وفقاً للموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".