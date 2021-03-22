خلال رحلة بالمملكة.. سفير فرنسا لدى السعودية يشارك فيديو لـ"لقاء غير متوقع" مع قردة في منطقة عسير

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في طريقه إلى قرية رجال ألمع في المملكة العربية السعودية، صادف سفير فرنسا لدى السعودية، لودوفيك بوي، قروداً في منطقة عسير.

وخلال حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، قال بوي في تغريدة الأحد: "لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع".

ويُظهر مقطع الفيديو الذي أرفقه بوي في التغريدة عدداً من القردة أمام خلفية من الجبال الساحرة.

وكان بوي قد شارك في لقاء مع ممثلي غرفة التجارة في أبها بمنطقة عسير، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين قطاعات السياحة، والرياضة، والزراعة للشركات الفرنسية في المنطقة، بحسب ما قاله عبر "تويتر".

وحرص بوي على مشاركة الوجهات التاريخية التي قام بزيارتها مع متابعيه.

وشارك بوي مشاهد من قصر آل سراح في أبها، إضافةً إلى قرية رجال ألمع التاريخية.

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وترتكز أهمية قرية رجال ألمع على عمقها الحضاري، وريادتها في مجالات عدة، ومن أبرزها التجارة، والفنون المعمارية الفريدة، وحصونها الشاهقة المبينة بطريقة بديعة تجمع بين الجمال، والإتقان، واستغلال المساحات بشكل لافت، وفقاً للموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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