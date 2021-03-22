بأعماق "غراند كانيون".. تجربة طعام داخل كهوف عمرها 65 مليون عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند استكشاف كهف، ما الذي تتوقع رؤيته؟ مهما كانت إجابتك، فمن المؤكد أنها لا تتضمن مطعماً أنيقاً ذات إضاءة رومانسية!

ومع ذلك، فهذا ما ستجده بالتحديد عند زيارتك لمطعم "The Cavern Grotto" في أعماق وادي "غراند كانيون" الشهير في الولايات المتحدة.

كهوف اكتشفها راعي بقر

ويعد وادي "غراند كانيون" واحداً من عجائب الدنيا السبع الطبيعية، وهو ضمن مواقع التراث العالمية التابعة لليونسكو، ويُعتبر أيضاَ واحداً من أكثر المناظر الطبيعية التي يتم تصويرها في العالم.

أصبحت كهوف "غراند كانيون" وجهة سياحية منذ عام 1927. Credit: Grand Canyon Caverns

وأصبحت كهوف "غراند كانيون" وجهة سياحية منذ عام 1927 عندما اكتشف راعي بقر متجول يُدعى والتر بيك فتحة في الأرض، اتضح أنها كانت مدخلاً طبيعياً للكهوف، وفقاً لما ذكره مدير التسويق في "Grand Canyon Caverns"، كيث ديفيس، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

في أعماق هذه الكهوف بالولايات المتحدة، يمكنك الاستمتاع بتجربة طعام فريدة. Credit: Grand Canyon Caverns

وتشكلت هذه الكهوف الساحرة منذ حوالي 65 مليون عام عندما بدأ المحيط الهادئ الذي غطى الجزء الغربي من الولايات المتحدة في التراجع.

وقال ديفيس: "عندما انخفض منسوب المياه، تسبب تدفق الانسياب الطبيعي للمياه الحمضية من البراكين القريبة عبر الصخور بإذابة تركيبة الحجر الجيري، ما أدى إلى خلق فتحات كهفية وقنوات تدفق المياه".

أُسس مطعم "The Cavern Grotto" في عام 2017، وهو داخل كهف حقيقي. Credit: Grand Canyon Caverns

وفي البداية، كانت جولات الكهوف في المنطقة تُجرى عن طريق ربط حبل حول خصر الزائر، وإنزاله لعمق 150 قدماً في حفرة مظلمة مع مصباح كيروسين، وجيب مليء بعيدان الثقاب فقط لإرشادهم أثناء استكشاف الكهف.

ولكن لا تقلق، فلن تضطر لفعل ذلك الآن، إذ تم تركيب مصعد في عام 1963 يأخذ الزوار لعمق 210 أقدام تحت الأرض، لبدء جولة مصحوبة بمرشدين تستمر لـ45 دقيقة.

تشكلت هذه الكهوف الساحرة منذ حوالي 65 مليون عام. Credit: Grand Canyon Caverns

وتشتمل المواقع المثيرة التي يمكن زيارتها معالم مثل مسارات المياه القديمة، وقبة الماموث، وقاعات الذهب، والغرفة الغامضة.

تجربة طعام فريدة

يمكن للمطعم استيعاب ما يصل إلى 20 ضيفاً. Credit: Grand Canyon Caverns

وفي أعماق هذه الكهوف، تستطيع أن تحظى بتجربة فريدة في مطعم "The Cavern Grotto".

وأُسس المطعم في عام 2017، في كهف حقيقي، وهو يوفر "فرصة فريدة لتناول الطعام تحت الأرض في كهف عمره 65 مليون عام"، وفقاً لما قاله ديفيس.

نظرة داخل الكهف. Credit: Grand Canyon Caverns

وخلال هذه التجربة، لن يكون مرافقك الخاص مسؤولاً عن خدمتك وتوفير طعامك فقط، إذ أنه سيوفر أيضاً نبذة عن تاريخ الكهوف التي تجلس وسطها.

وبُني المطعم على منصة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 20 ضيفاً.

وتم تحديد مساحة المنصة نتيجة لأقصى طول تمكن المطعم من نقله إلى الكهف عبر المصعد.

وعند التفكير بالكهوف، قد يفكر المرء برهاب الأماكن المغلقة، ولكن، أكد ديفيس أن الكهوف واسعة جداً، إذ يتراوح ارتفاع السقف من 80 قدماً إلى 100 قدم (أي حوالي 24 متراً و30 متراً تقريباً).

وقال ديفيس: "لا يمثل الخوف من الأماكن المغلقة مشكلة".