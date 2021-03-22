أمريكي يعيش في دبي "الفاخرة" مجاناً لمدة يوم كامل.. هل ذلك ممكناً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتحت شركة "كوشر أرابيا" (Kosher Arabia)، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين "الإمارات لتموين الطائرات" و"سي سي إل القابضة"، مرفقها الحديث في دبي، لتصبح من أوائل منتجي أطعمة الـ"كوشر" المسجلين والمعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبيان.

وباشرت "كوشر أرابيا" عملياتها بفريق مكون من 20 متخصصاً في الطهي تم تدريبهم على إعداد طعام الـ"كوشر"، والتعامل معه، وتقديمه، وهي ستوفر وجبات طعام "كوشر" للعملاء في قطاعات الطيران، والضيافة، والفعاليات في المنطقة، بما في ذلك معرض "إكسبو 2020" بدبي.

وتلتزم "كوشر أرابيا" باستخدام الموارد بطريقة مستدامة، والحد من التأثير البيئي لعملياتها في جميع الأنشطة. Credit: https://mediaoffice.ae/

وجُهزت منشأة "كوشر أرابيا"، الموجودة في "دبي ورلد سنترال"، بأحدث التقنيات، وتزيد طاقتها الإنتاجية عن ألفين وجبة في اليوم. وقال المدير العام لـ"كوشر أرابيا"، مات ريكارد: "نحن متحمسون لبدء العمليات في منشأتنا الجديدة، كما أننا نتمتع بخبرات وتقنيات حديثة تتيح لنا ريادة السوق وتقديم قوائم طعام مبتكرة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة".

شعبية متزايدة لأطعمة الـ"كوشر" في المنطقة

وأصبحت أطعمة الـ"كوشر" تحظى بشعبية متزايدة على مستوى العالم، إذ يُنظر إليها كخيار صحي من حيث المكونات، وطرق التحضير، بحسب ما ذكره البيان.

وتتوقع "الإمارات لتموين الطائرات" أن يشهد الطلب على أطعمة الـ"كوشر" في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة نمواً سريعاً.

وفي عام 2019، افتُتح أول مطبخ بالإمارات يوفر وجبات "كوشر" اليهودية، وهو "Elli’s Kosher Kitchen".

وفي سبتمبر/أيلول من عام 2020، افتُتح "أرماني/ كاف"، الذي يُعد أول مطعم لوجبات "كوشر" اليهودية بالإمارات، في فندق "أرماني دبي" في برج خليفة.

ونالت شركة "كوشر أرابيا" اعتماد "قسم كاشروت" (Kashrut Division) التابع للاتحاد الأرثوذكسي، وهي سوف تعمل بالشراكة مع "اتحاد جنوب أفريقيا للمعابد الأرثوذكسية" (UOS) من أجل توفير أعلى مستويات التميز في اعتماد منتجات "كوشر أرابيا".

وتستخدم الشركة موردين معتمدين للحصول على المكونات ذات الجودة العالية، ويجري تدقيق كل خطوة من خطوات عملية الشراء في الشركة بشكل كامل لضمان مستويات النظافة القصوى، والإلتزام بالشروط المعتمدة.

وتلتزم "كوشر أرابيا" باستخدام الموارد بطريقة مستدامة، والحد من التأثير البيئي لعملياتها في جميع الأنشطة.