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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مصنع نبيذ "مورفي جود"، هذا الشهر، عن منصب جديد مع فريقه في مدينة سونوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ولكن لن ينتقل المرشح المحظوظ فقط إلى كاليفورنيا المشمسة، بل سيعيش هناك دون الحاجة لدفع الإيجار لمدة عام، وبراتب شهري قدره 10،000 دولار.

وكتبت الشركة :"هل تريد العيش في منطقة سونوما المذهلة المعروفة بصناعة النبيذ ... براتب شهري قدره 10،000 دولار، وبإيجار مجاني لمدة عام؟"

مهام الوظيفة مصممة وفقاً لشغفك

وذكرت الشركة أن الموظف الجديد يجب أن يكون جاهزاً "للسعي وراء شغفه".

وخلال الأشهر القليلة الأولى، تكون مهمات العمل واسعة النطاق عن قصد، مما يسمح للموظف الجديد بمعرفة جوانب صناعة النبيذ التي يهتم بها.

ويعد صانع النبيذ ديف ريدي جونيور، ابن أحد مؤسسي الشركة، جزءاً من هذه العملية الاستكشافية.

وبعد ذلك، ذكرت الشركة أنها ستعمل مع الموظف الجديد لتحديد شغفه وإيجاد مكانه في عالم النبيذ، وكتبت: "لدينا وظيفة ستدفعك على الفور إلى طبقة الستراتوسفير الخاصة بالنبيذ".

وتشمل مهام الوظيفة الأكثر احتمالية اكتساب المعرفة بعمليات مزارع الكروم ومصانع النبيذ، والتعرف على عالم التجارة الإلكترونية.

وكتبت الشركة أيضاً أن الموظف "سيطور علاقات عمل قوية عبر وظائف مصنع النبيذ" و"يعمل مع فرق لزيادة الوعي، وبناء الطلب على مصنع نبيذ مورفي جود".

وأطلق مصنع النبيذ، المملوك لعائلة، هذا المنصب لأول مرة في عام 2009 مع التركيز الأولي على توثيق الوظيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لبيان صحفي للشركة.

وقررت الشركة، التي تأسست عام 1985، إعادة الإعلان عن هذا المنصب هذا العام "حيث تواجه البلاد مجموعة جديدة من التحديات".

تريد الشركة شخصاً "يأخذ الحياة رشفة واحدة في كل مرة"

ويتطلب التقديم على الوظيفة، المفتوح لمن هم في عمر الـ 21 عاماً أو أكبر ممن لهم حق العمل في الولايات المتحدة، سيرة ذاتية بالفيديو توضح سبب اعتقاد المرشح أن هذه هي وظيفة أحلامه.

وستقوم الشركة بعملية التقييم على أساس "قيمة الوظيفة، والإبداع، والتصميم، والخبرة القابلة للتطبيق، ومجموعة المهارات".

ويمكن للمهتمين التقدم للوظيفة من الآن حتى 30 يونيو/ حزيران القادم، وسيكون استلام المنصب في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويعد أهم عنصر لقبول المرشحين هو حب النبيذ.