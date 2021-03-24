دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تبحث عن مغامرة مشحونة بالأدرينالين، فإليك تجربة النزول من الفتحة السابعة إلى باطن الأرض، في أطول نظام كهفي في سلطنة عمان.

وتقع العديد من الكهوف على هضبة سلماه، والتي تبعد حوالي 12 كيلومتراً من قرية فنس التابعة لولاية قريات، والتي تتصل جميعها ببعضها البعض لتشكل أطول نظام كهفي معروف في عمان، والذي يمتد طوله إلى نحو 11.5 كيلومتر، حسبما ذكر في تقرير وزارة السياحة العمانية.

ويتم اجتياز النظام الكهفي عن طريق النزول إليه من مدخل يدعى "الحفرة السابعة" وصولاً إلى كهف الطاهري، وفقاً لوزارة السياحة العمانية.

مدخل الفتحة السابعة في عمان Credit: Abdulaziz Al Hadhrami

وتضم هضبة سلماه بعضاً مـن الفتحات العمودية التي تؤدي إلـى كهف "مجلس الجن"، الذي يضم حجرة كهف تعد من أكبر الغرف الكهفيه في العالم، بمساحة تبلغ 4 مليون متر مربع.

ويضم "مجلس الجن" 3 مداخل عمودية تتوزع على سقفه، ويبلغ الارتفعاع الأقصى للسقوط الحر منها 160 متراً، كما تضم هضبة سلماه 4 مداخل عموديـة أخرى، تعـرف باسـم كهف القوس، وكهف القمع، وكهف النوافذ الثلاث، و"الحفرة السابعة، بالإضافة إلى مخرج أفقي يدعى كهف الطاهري.

داخل كهف الحفرة السابعة في عمان Credit: Abdulaziz Al Hadhrami

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح الرحال العماني، عبد العزيز الحضرمي، تجربة النزول عبر كهف الحفرة السابعة في عمان، الذي يبعد عن العاصمة مسقط بنحو 160 كيلومتراً.

ويوضح الحضرمي أن كهف الفتحة السابعة يقع بالقرب من كهف مجلس الجن ضمن سلسلة من الكهوف المرتبطة بكهف الجن، وهي ثاني أكبر فحتة كهف من ضمن الفتحات السبع الأخرى.

يصف الرحال والمغامر عبد العزيز الحضرمي الكهف من الداخل قائلاً إن تجويف الكهف من الداخل يجعلك تشعر برهبة المكان Credit: Abdulaziz Al Hadhrami

ويصف المغامر عبد العزيز الحضرمي الكهف من الداخل قائلاً إن "تجويف الكهف من الداخل يجعلك تشعر برهبة المكان، حيث أن ارتفاعه يبلغ 180 متراً".

ويوضح الحضرمي أن أبرز ما يمكن مشاهدته داخل الكهف هي التكونات الجيولوجية، إضافةً إلى الخفافيش التي تسكن ظلمة الكهف.

وبالنسبة إلى الحضرمي، فقد فُتن بمنظر فتحة الكهف من الأسفل، موضحاً أنها توفر إطلالة مباشرة إلى السماء.

يرى الحضرمي أن الكهف يعد وجهة مميزة لمحبي التسلق، وذلك بسبب عمقه وما يحتويه من تضاريس جيولوجية. Credit: Abdulaziz Al Hadhrami

وخلال وجوده تحت الأرض بمسافة كبيرة، يصف الحضرمي تلك اللحظات قائلاً إن "تجويف الكهف من الداخل يجعلك تشعر وكأنك داخل قاعة كبيرة ذات تشكيلية جيولوجية عجيبة، وفي الوقت ذاته يجعلك تشعر بضاءلة حجمك".

ويرى الحضرمي أن الكهف يعد وجهة مميزة لمحبي التسلق، وذلك بسبب عمق الكهف وما يحتويه من تضاريس جيولوجية.

تقع العديد من الكهوف على هضبة سلماه، والتي تبعد حوالي 12 كيلومتراً من قرية فنس التابعة لولاية قريات، والتي تتصل جميعها ببعضها البعض لتشكل أطول نظام كهفي معروف في عمان، والذي يمتد طوله إلى نحو 11.5 كيلومتر Credit: Abdulaziz Al Hadhrami

ويشير الحضرمي إلى أن كهف الفتحة السابعة يرتبط بكهف آخر يسمى كهف الطاهري، حيث يمكنك النزول من الفتحة السابعة والمغامرة للخروج من الجهة الأخرى في كهف التري بعد العبور بعدة برك مائية عميقة ومغامرة شيقة.

أما عن التحديات التي واجهته خلال توثيق الكهف، فيقول الحضرمي إنها تمثلت في حمل معدات التصوير ذات الوزن الثقيل داخل الكهف، وعمق الكهف، والإضاءة الخافته في باطن الكهف.

هضبة سلماه

وتتميز هضبة سلماه بسمات جيولوجية مذهلة من طبقات الحجر الجيري المرتفعة عن مستوى سطح البحر، في منطقة جبل بني جابر في جبال الحجر الغربي، بمساحة تصل إلى 30 كيلومتراً مربعاً، وفقاً لموقع وزارة السياحة العمانية.

وقد تشـكلت الصخور الجبلية مـن الحجـر الجيري، الذي يعود تاريخه إلى العصر الحديث السـابق، أي منذ حوالي 45 مليون عام، بحسب ما ذكر على موقع وزارة السياحة العمانية.