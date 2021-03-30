بالصور.. قمر "الدودة" العملاق يضيء السماء في جميع أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد العالم ليل الأحد-الاثنين أول قمر عملاق لهذا العام، وهي ظاهرة فلكية تحدث عندما يكون القمر أقرب قليلاً إلى الأرض وبالتالي يبدو أكبر وأكثر إشراقاً في السماء.

ويعد قمر "الدودة" العملاق لهذا العام هو رابع ألمع قمر في عام 2021، وفقاً لموقع "Earth Sky".

وتطلق القبائل الأمريكية الأصلية في الجنوب على القمر الكامل لشهر مارس/ آذار اسم القمر "الدودة" نسبةً إلى قوالب ديدان الأرض، وهي التربة التي تهضمها الديدان، والتي تصبح مرئية عندما تبدأ الأرض في الدفء.

ولدى القبائل الأمريكية الأصلية الأخرى أسماء مختلفة للقمر الكامل في شهر مارس / آذار والتي لا تزال مرتبطة باسماء الحيوانات، وفقاً لموقع جامعة واشنطن الغربية.

وتطلق قبيلة ألجونكوين الواقعة شمال شرق البحيرات العظمى على القمر الكامل لشهر مارس/ آذار اسم "namossack kesos" أو "صيد الأسماك".

وفي السهول الشمالية لكندا، تسميها قبيلة كري "ميجيسوبيزوم" أو "القمر النسر".

واستمتع عشاق الفلك والمصورون من جميع أنحاء العالم بمشاهدة قمر الدودة العملاق المضيء، والذي شكل فرصة للتصوير الفلكي، وفيما يلي مشاهد مختلفة لظاهرة القمر العملاق من جميع أنحاء العالم.

سوريا

أطفال سوريون يقفون على مركبة تحت ضوء القمر العملاق في مخيم معرة مصرين بمحافظة إدلب، سوريا Credit: Muhammed Said/Anadolu Agency/Getty Images

تركيا

يظهر القمر العملاق خلف جامع تشامليجا باسطنبول في تركيا Credit: Emrah Gurel/AP

القمر العملاق يظهر فوق مدينة قارص، تركيا Credit: Huseyin Demirci/Anadolu Agency/Getty Images

المملكة المتحدة

يظهر القمر بين المباني الواقعة خلف جسر البرج في وسط لندن يوم الاثنين Credit: Tony Hicks/AP

المجر

يظهر القمر العملاق فوق تلال كارانكس في المجر، يوم الأحد بتاريح 28 مارس/آذار Credit: Peter Komka/EPA-EFE/Shutterstock

ألمانيا

يقف البدر بين برجي كاتدرائية السيدة العذراء في ميونيخ، ألمانيا Credit: Peter Kneffel/dpa/Reuters

الولايات المتحدة

يمكن رؤية قمر الدودة العملاق من بلدة كيرني في ولاية نيو جيرسي، حيث يرتفع خلف مبنى إمباير ستيت وناطحة سحاب هودسون ياردز في مدينة نيويورك Credit: Gary Hershorn/Corbis News/Getty Images

صورة ظلية لراكب دراجات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا مع "قمر الدودة العملاق" كخلفية Credit: Ringo Chiu/AP

روسيا

القمر العملاق يظهر فوق مدينة موسكو، عاصمة روسيا Credit: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

وسيشهد عام 2021 أيضاً 12 ظاهرة للقمر المكتمل.

إليكم جميع الأقمار الكاملة المتبقية هذا العام وأسمائها، وفقاً لمرجع "Old Farmer's Almanac":