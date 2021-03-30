بالصور.. قمر "الدودة" العملاق يضيء السماء في جميع أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد العالم ليل الأحد-الاثنين أول قمر عملاق لهذا العام، وهي ظاهرة فلكية تحدث عندما يكون القمر أقرب قليلاً إلى الأرض وبالتالي يبدو أكبر وأكثر إشراقاً في السماء.
ويعد قمر "الدودة" العملاق لهذا العام هو رابع ألمع قمر في عام 2021، وفقاً لموقع "Earth Sky".
وتطلق القبائل الأمريكية الأصلية في الجنوب على القمر الكامل لشهر مارس/ آذار اسم القمر "الدودة" نسبةً إلى قوالب ديدان الأرض، وهي التربة التي تهضمها الديدان، والتي تصبح مرئية عندما تبدأ الأرض في الدفء.
ولدى القبائل الأمريكية الأصلية الأخرى أسماء مختلفة للقمر الكامل في شهر مارس / آذار والتي لا تزال مرتبطة باسماء الحيوانات، وفقاً لموقع جامعة واشنطن الغربية.
وتطلق قبيلة ألجونكوين الواقعة شمال شرق البحيرات العظمى على القمر الكامل لشهر مارس/ آذار اسم "namossack kesos" أو "صيد الأسماك".
وفي السهول الشمالية لكندا، تسميها قبيلة كري "ميجيسوبيزوم" أو "القمر النسر".
واستمتع عشاق الفلك والمصورون من جميع أنحاء العالم بمشاهدة قمر الدودة العملاق المضيء، والذي شكل فرصة للتصوير الفلكي، وفيما يلي مشاهد مختلفة لظاهرة القمر العملاق من جميع أنحاء العالم.
سوريا
تركيا
المملكة المتحدة
المجر
ألمانيا
الولايات المتحدة
روسيا
وسيشهد عام 2021 أيضاً 12 ظاهرة للقمر المكتمل.
إليكم جميع الأقمار الكاملة المتبقية هذا العام وأسمائها، وفقاً لمرجع "Old Farmer's Almanac":
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26 أبريل/ نيسان - القمر الوردي "Pink moon"
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26 مايو/ أيار - قمر الزهرة "Flower moon"
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24 يونيو/ حزيران - قمر الفراولة "Strawberry moon"
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23 يوليو/ تموز - قمر الغزال "Buck moon"
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22 أغسطس/ آب - قمر سمك الحفش "Sturgeon moon"
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20 سبتمبر/ أيلول - قمر الحصاد "Harvest moon"
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20 أكتوبر/ تشرين الأول - قمر الصياد "Hunter's moon"
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19 نوفمبر/ تشرين الثاني- قمر القندس "Beaver moon"
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18 ديسمبر/ كانون الأول - القمر البارد "Cold moon"