بالصور.. قمر "الدودة" العملاق يضيء السماء في جميع أنحاء العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد العالم ليل الأحد-الاثنين أول قمر عملاق لهذا العام، وهي ظاهرة فلكية تحدث عندما يكون القمر أقرب قليلاً إلى الأرض وبالتالي يبدو أكبر وأكثر إشراقاً في السماء.

ويعد قمر "الدودة" العملاق لهذا العام هو رابع ألمع قمر في عام 2021، وفقاً لموقع "Earth Sky". 

وتطلق القبائل الأمريكية الأصلية في الجنوب على القمر الكامل لشهر مارس/ آذار اسم القمر "الدودة" نسبةً إلى قوالب ديدان الأرض، وهي التربة التي تهضمها الديدان، والتي تصبح مرئية عندما تبدأ الأرض في الدفء.

ولدى القبائل الأمريكية الأصلية الأخرى أسماء مختلفة للقمر الكامل في شهر مارس / آذار والتي لا تزال مرتبطة باسماء الحيوانات، وفقاً لموقع جامعة واشنطن الغربية.

وتطلق قبيلة ألجونكوين الواقعة شمال شرق البحيرات العظمى على القمر الكامل لشهر مارس/ آذار  اسم "namossack kesos" أو "صيد الأسماك".

وفي السهول الشمالية لكندا، تسميها قبيلة كري "ميجيسوبيزوم" أو "القمر النسر".

واستمتع عشاق الفلك والمصورون من جميع أنحاء العالم بمشاهدة قمر الدودة العملاق المضيء، والذي شكل فرصة للتصوير الفلكي، وفيما يلي مشاهد مختلفة لظاهرة القمر العملاق من جميع أنحاء العالم.

سوريا

قمر الدودة العملاق
أطفال سوريون يقفون على مركبة تحت ضوء القمر العملاق في مخيم معرة مصرين بمحافظة إدلب، سورياCredit: Muhammed Said/Anadolu Agency/Getty Images

تركيا 

قمر الدودة العملاق
يظهر القمر العملاق خلف جامع تشامليجا باسطنبول في تركياCredit: Emrah Gurel/AP
قمر الدودة العملاق
القمر العملاق يظهر فوق مدينة قارص، تركياCredit: Huseyin Demirci/Anadolu Agency/Getty Images

المملكة المتحدة 

قمر الدودة العملاق
يظهر القمر بين المباني الواقعة خلف جسر البرج في وسط لندن يوم الاثنينCredit: Tony Hicks/AP

المجر

قمر الدودة العملاق
يظهر القمر العملاق فوق تلال كارانكس في المجر، يوم الأحد بتاريح 28 مارس/آذار Credit: Peter Komka/EPA-EFE/Shutterstock

ألمانيا 

قمر الدودة العملاق
يقف البدر بين برجي كاتدرائية السيدة العذراء في ميونيخ، ألمانياCredit: Peter Kneffel/dpa/Reuters

الولايات المتحدة 

قمر الدودة العملاق
يمكن رؤية قمر الدودة العملاق من بلدة كيرني في ولاية نيو جيرسي، حيث يرتفع خلف مبنى إمباير ستيت وناطحة سحاب هودسون ياردز في مدينة نيويوركCredit: Gary Hershorn/Corbis News/Getty Images
قمر الدودة العملاق
صورة ظلية لراكب دراجات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا مع "قمر الدودة العملاق" كخلفيةCredit: Ringo Chiu/AP

روسيا 

قمر الدودة العملاق
القمر العملاق يظهر فوق مدينة موسكو، عاصمة روسياCredit: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images
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وسيشهد عام 2021 أيضاً 12 ظاهرة للقمر المكتمل.

إليكم جميع الأقمار الكاملة المتبقية هذا العام وأسمائها، وفقاً لمرجع "Old Farmer's Almanac":

  • 26 أبريل/ نيسان - القمر الوردي "Pink moon"

  • 26 مايو/ أيار - قمر الزهرة "Flower moon"

  • 24 يونيو/ حزيران - قمر الفراولة "Strawberry moon"

  • 23 يوليو/ تموز - قمر الغزال "Buck moon"

  • 22 أغسطس/ آب - قمر سمك الحفش "Sturgeon moon"

  • 20 سبتمبر/ أيلول - قمر الحصاد "Harvest moon"

  • 20 أكتوبر/ تشرين الأول - قمر الصياد "Hunter's moon"

  • 19 نوفمبر/ تشرين الثاني- قمر القندس "Beaver moon"

  • 18 ديسمبر/ كانون الأول - القمر البارد "Cold moon"
     

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