وصفة خبز عيد الفصح الحلو والشهي لستانلي توتشي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا اتقنت تحضير خبز الموز، أو العجين المُخمر، فلدينا مشروع آخر يمكنك العمل عليه، وهو تحضير خبز عيد الفصح بمساعدة وصفة من مضيف برنامج "البحث عن إيطاليا" لستانلي توتشي على CNN.
وأدرج الممثل الأمريكي، ستانلي توتشي، وصفة لهذا الخبز في مجموعة الوصفات الخاصة به لعام 2012، أي كتاب "The Tucci Cookbook"، مشيؤاً إلى أنها من الدعامات الأساسية لعائلته كل عام.
وقال توتشي: "كانت جدتي، نونا توتشي، تحضر هذا الخبز الشبيه بالكعكة، والمزين بالبيض كل عيد فصح".
وأضاف الممثل: "الآن، تولت قريبتي ماريا بيا زمام الأمور.. وهي تعرف تماماً مستوى طراوة ولزوجة العجين اللازمة لصنع خبز خفيف، وليس حلواً جداً، وهي تقدمه مع الحلويات الأخرى والقهوة".
وفي إيطاليا، كما هو الحال في العديد من البلدان، يوجد تقليد لتحضير الخبز الحلو للاحتفال بعيد الفصح.
وتقوم عائلة توتشي بتحضير خبز "anello di pasqua"، أو "حلقة" عيد الفصح، الذي يتزين بالبيض قبل وضعه في الفرن.
وخلال نشأته، كانت جدته، أو عمته، تمنح هذا الخبز كهدية لعيد الفصح، بحسب ما قاله توتشي في كتابه، مضيفاً: "كنا نحمله، ونمضغ العجين الحلو لساعات".
وصفة خبز عيد الفصح لماريا بيا من كتاب "The Tucci Cookbook":
تكفي هذه الوصفة لـ10 أشخاص
المكونات:
- 9 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة
- نصف كوب من السكر
- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية
- 4 أكواب من الطحين
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الـ"كوشير"
- 4 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز
- 12 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية
- كوب ونصف من السكر الناعم
- ملعقتان كبيرتان من الحليب أو الماء
- نصف ملعقة صغيرة من مستخلص الليمون الصافي
التعليمات:
- سخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت.
- في وعاء متوسط الحجم، اخفق 6 بيضات مع السكر، والفانيليا حتى يتحول لون الخليط إلى أصفر باهت، ويصبح قوامه شبيهاً بالرغوة، ثم ضع الوعاء جانباً.
- في وعاء كبير، اخلط 3 أكواب من الطحين، والملح، ومسحوق الخبز، ثم ضع الزبدة واخلط المزيج بالخلاط الكهربائي لتشكيل خليط متفتت. وبشكل تدريجي، أضف واخفق خليط البيض، ثم أضف ما يصل إلى نصف كوب من الدقيق المتبقي لتشكيل عجينة طرية جافة من الخارج، ولكن لا تزال لزجة من الداخل.
- قم بلف العجين برفق ليبلغ طوله وقطره حوالي 15 بوصة، وبوصتين. واقطع قطعة من العجين طولها بوصة واحدة، وضعها جانباً. ضع العجين الباقي على ورقة خبز، واجمع طرفي العجين معاً لتشكيل دائرة. واضغط على طرفي العجين لإغلاقه. وضع واحدة من البيض المتبقي في العجين في الطرف الذي أغلقته. وضع البيضتين الباقيتين على بعد مسافة متساوية من البيضة الأولى، واضغط عليهما برفق فوق العجين.
- باستخدام العجين الذي وضعته جانباً، شكل 6 حبال يبلغ عرضها وطولها نصف بوصة، و4 بوصات. وضع حبلين على كل بيضة بطريقة تكون شكل "ْX"، واضغط برفق حتى تلتصق الحبال بعجين الخبز. واخبز العجين حتى يصبح لون الخبز بنياً ذهبياً فاتحاً، أي لحوالي 30 دقيقة، ثم أخرجه من الفرن، واتركه ليبرد تماماً.
- في وعاء صغير، اخلط السكر الناعم، مع الحليب، وخلاصة الليمون حتى يصبح المزيج ناعماً. وضع الخليط على الخبز. واترك كريمة التزيين تتماسك لـ30 دقيقة قبل تقطيع الخبز، وتقديمه.