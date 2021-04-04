وصفة خبز عيد الفصح الحلو والشهي لستانلي توتشي

تعرّف إلى سر صناعة البيتزا من ستانلي توتشي

"أبواب الجنة الصغيرة".. تعرف إلى هذا التقليد القديم لبيع النبيذ في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا اتقنت تحضير خبز الموز، أو العجين المُخمر، فلدينا مشروع آخر يمكنك العمل عليه، وهو تحضير خبز عيد الفصح بمساعدة وصفة من مضيف برنامج "البحث عن إيطاليا" لستانلي توتشي على CNN.

وأدرج الممثل الأمريكي، ستانلي توتشي، وصفة لهذا الخبز في مجموعة الوصفات الخاصة به لعام 2012، أي كتاب "The Tucci Cookbook"، مشيؤاً إلى أنها من الدعامات الأساسية لعائلته كل عام.

وقال توتشي: "كانت جدتي، نونا توتشي، تحضر هذا الخبز الشبيه بالكعكة، والمزين بالبيض كل عيد فصح".

خبز عيد الفصح الخاص بماريا بيا. Credit: Gallery Books/Simon & Schuster

وأضاف الممثل: "الآن، تولت قريبتي ماريا بيا زمام الأمور.. وهي تعرف تماماً مستوى طراوة ولزوجة العجين اللازمة لصنع خبز خفيف، وليس حلواً جداً، وهي تقدمه مع الحلويات الأخرى والقهوة".

وفي إيطاليا، كما هو الحال في العديد من البلدان، يوجد تقليد لتحضير الخبز الحلو للاحتفال بعيد الفصح.

وتقوم عائلة توتشي بتحضير خبز "anello di pasqua"، أو "حلقة" عيد الفصح، الذي يتزين بالبيض قبل وضعه في الفرن.

وخلال نشأته، كانت جدته، أو عمته، تمنح هذا الخبز كهدية لعيد الفصح، بحسب ما قاله توتشي في كتابه، مضيفاً: "كنا نحمله، ونمضغ العجين الحلو لساعات".

وصفة خبز عيد الفصح لماريا بيا من كتاب "The Tucci Cookbook":

تكفي هذه الوصفة لـ10 أشخاص

المكونات:

9 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية

4 أكواب من الطحين

نصف ملعقة صغيرة من ملح الـ"كوشير"

4 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

12 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية

كوب ونصف من السكر الناعم

ملعقتان كبيرتان من الحليب أو الماء

نصف ملعقة صغيرة من مستخلص الليمون الصافي

التعليمات: