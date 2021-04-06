دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—صور نيل كرمبتون، السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو من شاطئ منطقة أملج على البحر الأحمر حيث أثارت قضية العثور على عشرات الدلافين الجانحة تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

السفير البريطاني يتفاعل مع قصة جنوح عشرات الدلافين إلى شواطئ #أملج. https://t.co/vHxdOKNln8 #واس_جودة_الحياة https://t.co/ubW9Q865LC

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي رافقت السفير في جولته، مقطع الفيديو ذاكرة في تقرير: "أبدى السفير البريطاني إعجابه بما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية وما أعلنت عنه من برامج تجاه البيئة والمحافظة عليها مثل مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها سمو ولي العهد، والتزامها بمكافحة التغير المناخي، وأن جزءًا مهمًّا من هذه البرامج يركز على حماية البيئة والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر".

وقال كرمبتون وفقا للوكالة: "هذه المنطقة تحظى بمشروعات سياحية رائعة أعلن عنها مؤخراً، كما تهدف إلى حماية البيئة وتنوعها وحماية هذه المناطق للأجيال القادمة".

ولفتت الوكالة السعودية إلى أن "الرياح الشديدة واضطراب الأحوال الجوية أدى قبل عدة أيام إلى جنوح عشرات الدلافين إلى شواطئ أملج؛ مما دفع المتطوعين من أبناء المنطقة والجهات المختصة للمشاركة في عملية إنقاذ واسعة.. وتمكنت تلك العملية من إنقاذ عشرات الدلافين من موت محقق بإعادتها إلى المياه العميقة في البحر الأحمر، فيما نفق منها 7 دلافين".