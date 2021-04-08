هل من الآمن الذهاب إلى الشاطئ في ظل كورونا؟ إليك ما تحتاج معرفته

الناس "يهربون" إلى الشواطئ في أستراليا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي

إسبانيا تعيد فتح شواطئها والحفاظ على سلامة زوارها .. هذه هي الإجراءات التي تتخذها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع اقتراب فصل الصيف، وتلقي المزيد من الأشخاص لقاحات "كوفيد-19"، قد تتساءل عما إذا كان الذهاب إلى الشاطئ، رهان آمن.

وحتى بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بالكامل، لن تخلو أي رحلة من المخاطر بنسبة 100%، وفقاً لما قالته المحللة الطبية في CNN، لينا وين، طبيبة الطوارئ وأستاذة السياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن.

ومع ذلك، فإن الشواطئ تعد "أكثر أماناً من الأماكن الأخرى لأنها في الهواء الطلق".

وقالت الدكتورة أدا ستيوارت، طبيبة الأسرة في منظمة الصحة التعاونية في كولومبيا، ساوث كارولينا، ورئيس الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة إنهما لم يجدا دليلاً على أن فيروس كورونا قابل للانتشار في الماء.

وأضافت ستيوارت أنه سواء كنت على الشاطئ بمفردك أو برفقة العائلة أو الأصدقاء الذين حصلوا على التطعيم بالكامل، فإن ما يساعد في تقليل مخاطر انتشار العدوى هو وجود منطقة خاصة بك للاسترخاء فيها.

وتحقق دائماً من لوائح الحكومة المحلية ومكتب الصحة العامة والشاطئ مسبقاً، وفقاً لتوصية المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقد يطلب مديرو الشاطئ حجوزات مسبقة أو سعة محدودة.

وفي الأوقات التي قد يضطر فيها الأشخاص إلى الاقتراب من غيرهم، بسبب زيارة الحمام مثلاً، يجب أن يضعوا القناع، ويعقموا أيديهم.

ونصحت مراكز السيطرة على الأمراض مديري الشواطئ بضمان وجود معدات كافية، مثل الكراسي والإمدادات الأخرى، للزوار وأن يتم تنظيف جميع المرافق بانتظام.

ومع ذلك، فإن إحضار معقم لليدين، ورذاذ مطهر، أو مناديل معقمة سيكون مفيداً لتنظيف المعدات بنفسك.

وإذا كنت بحاجة إلى الاستحمام على الشاطئ، فحاول أن تبتعد جسدياً عن الآخرين أو تجنب المنطقة المزدحمة.

أحضر قناعاً إضافياً في حالة تعرض قناعك الأول للبلل، إذ أنه وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض، فإن القناع الرطب أقل فعالية في الحماية. ولا تضع القناع في المياه، لأن القناع المبلل يمكن أن يجعل التنفس صعباً أيضاً.

وابتعد بنفسك عن الأشخاص الذين لا يعيشون معك، وتجنب أماكن الازدحام، والمناطق الداخلية سيئة التهوية.

وينتشر فيروس كورونا عادةً من خلال قطرات الجهاز التنفسي أثناء الاختلاط الجسدي الوثيق، لذلك تشعر وين بقلق أكبر "بشأن ما يحدث إذا غادر الناس الشاطئ وانتهى بهم الأمر بالذهاب إلى الحانة". وحتى إذا تباعد الأشخاص في أماكن مثل المطاعم والحانات الداخلية، فإن ارتداء القناع لا يزال خيار أفضل إذا كنت تشارك الهواء.

ولقضاء عطلات طويلة على الشاطئ، خطط مسبقاً للمرطبات والوجبات والمشروبات التي ستتناولها، وأين وكيف، أثناء وجودك هناك.