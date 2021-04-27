دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر الأعمدة الستة المتبقية لمعبد "جوبيتر" الآن من المعالم البارزة في لبنان. ولكن، كيف بدا هيكل المعبد بأكمله قبل أن تلقي عوامل الزمن بثقلها عليه؟

وأصبحت العديد من التجارب الافتراضية في مختلف المعالم الشهيرة حول العالم متاحة بظل جائحة "كوفيد-19" للأشخاص الذين علقوا في منازلهم بسبب القيود المفروضة.

ولكن، تتميز هذه الجولة التي تُدعى "Baalbek Reborn: Temples"، عن غيرها من التجارب الافتراضية، إذ تأخذك برحلة بين البقايا الأثرية بوادي البقاع في لبنان، وتسافر بك إلى الماضي أيضاً.

كأنك سافرت للماضي

مشهد للسياح وهم يزورون معبد "باخوس" في عام 2008. Credit: HASSAN AMMAR / Stringer

ويُعد مجمع المعابد الشهير في بعلبك أحد أكبر المواقع الدينية الرومانية في العالم.

وتوفر تجربة "Baalbek Reborn: Temples" جولة افتراضية للمعابد الرومانية في هذه المدينة المُدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو.

وفي رحلة عبر الزمن، تعيد الجولة الافتراضية هذا التراث إلى الحياة، فهي تستخدم أحدث التقنيات لإعادة بناء ما كانت تبدو عليه آثار اليوم في الماضي.

معبد "جوبيتر" في موقع بعلبك التاريخي بلبنان. Credit: - / Contributor

ووُلدت هذه التجربة المشوقة نتيجة تعاون بين المديرية العامة للآثار في لبنان، والمعهد الألماني للآثار، إضافةً إلى شركة "Flyover Zone" التي تختص في السفر عبر الزمن إلى مواقع التراث الثقافي بشكل افتراضي، ويقع مقرها في الولايات المتحدة.

تقدم جولة "Baalbek Reborn: Temples" تجربة افتراضية فريدة من نوعها. Credit: Copyright 2020 Flyover Zone and the German Archaeological Institute. All rights reserved

كما تبرع للمشروع رجل الأعمال الكويتي المتقاعد، بسام الغانم، والذي طلب من الشركة قبل عدة أعوام صنع جولة افتراضية تخليداً لذكرى والديه، بعدما وقع بحب الموقع الأثري الذي اصطحبه أهله إليه خلال مرحلة طفولته.

ما الذي ستراه؟

تستخدم الجولة الافتراضية أحدث التقنيات لإعادة بناء ما كانت تبدو عليه الآثار في الماضي. Credit: Copyright 2020 Flyover Zone and the German Archaeological Institute. All rights reserved

وحرص المشروع على إظهار حالة الآثار في بعلبك في يومنا الحالي.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال مؤسس ورئيس "Flyover Zone"، وأستاذ المعلوماتية في جامعة إنديانا، بيرنارد فريشر: "ركزنا كثيراً على إظهار حالة الآثار التي نعرضها اليوم للأشخاص حتى يتمكنوا من رؤية الأدلة الباقية بأنفسهم".

واحدة من الصور التخيلية للآثار في بعلبك في الماضي. Credit: Copyright 2020 Flyover Zone and the German Archaeological Institute. All rights reserved

وخلال الجولة المجانية، سيندهش الشخص بمدى الفرق بين البقايا التي تآكلت بفعل الزمن، والصور التخيلية التي تُظهر الآثار كما لو أنها بنيت مؤخراً فقط.

وبدلاً من الهياكل القديمة المنهارة في بعض الأماكن، والتي تفتقد بعضاً من عناصرها المعمارية كالسقف، والأعمدة على سبيل المثال، يوفر الجانب المُعاد ترميمه من التجربة مشاهد تخيلية لمباني مكتملة وأنيقة في الوقت ذاته.

لدى الجولة الافتراضية 38 محطة. Credit: Copyright 2020 Flyover Zone and the German Archaeological Institute. All rights reserved

وتغطي الجولة العديد من الجوانب، ولكنها تركز على المعابد الأربعة في الموقع، كما يوحي به اسم المشروع، بحسب ما ذكره فريشر، أي معبد "جوبيتر"، و"باخوس"، و"الإلهام"(Temple of Muses)، و"فينوس".

وُلدت هذه التجربة نتيجة لتعاون بين المديرية العامة للآثار في لبنان، والمعهد الألماني للآثار، وشركة "Flyover Zone". Credit: Copyright 2020 Flyover Zone and the German Archaeological Institute. All rights reserved

وفي الوقت الحالي، تعمل الشركة على عمل جولات افتراضية في أمريكا الوسطى، واليونان، ومصر.

وقال فريشر: "في وقت لاحق من هذا العام، سنبدأ في إطلاق جولات افتراضية للآثار العظيمة في مصر، مثل مقبرة رمسيس السادس في وادي الملوك".