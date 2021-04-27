مصر تكشف عن 110 مقابر أثرية بمنطقة كوم الخلجان في الدقهلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت البعثة الأثرية العاملة في منطقة آثار الدقهلية بمصر في الكشف عن 110 مقابر أثرية يعود تاريخها إلى 3 مراحل حضرية مختلفة، وهي حضارة مصر السفلى والمعروفة باسم بوتو 1 و2، وحضارة نقادة III، وعصر الانتقال الثاني المعروف بفترة الهكسوس.

ويأتي هذا الكشف خلال أعمال الحفر الأثري بمنطقة كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities in Egypt

وبحسب ما ذكره موقع وزارة السياحة والآثار المصرية، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إلى أن هذا الكشف يُعد إضافة تاريخية وأثرية هامة للموقع.

وأوضح أن هناك 68 مقبرة تعود لمرحلة حضارة مصر السفلى و5 مقابر من عصر نقادة III و37 مقبرة من عصر الهكسوس. ومازالت الحفائر مستمرة للكشف عن مزيد من أسرار هذه المنطقة.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities in Egypt

وأضاف رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أيمن عشماوي، أن هذه المقابر هي عبارة عن حفر ذات أشكال بيضاوية، ووضع بداخلها دفنات لأشخاص في وضع القرفصاء، حيث كان غالبيتهم يرقد على الجانب الأيسر ويتجه رأسه نحو الجهة الغربية.

وتم الكشف أيضاً عن بقايا دفنة لطفل رضيع داخل إناء من الفخار من فترة بوتو 2، وضع معه إناء صغير من الفخار كروي الشكل.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities in Egypt

وقال عشماوي إن المقابر الخمسة، التي تعود إلى فترة نقادة III، هي أيضاً عبارة عن حفر بيضاوية الشكل، حيث تشمل مقبرتين غطيت جوانبهما وقاعهما وسقفهما بطبقة من الطين.

وعثرت البعثة داخل الحفر على مجموعة من الأثاث الجنائزي المميز لهذه الفترة، وهي عبارة عن أواني أسطوانية وكمثرية الشكل. بالإضافة إلى صلايات صحن الكحل، زُين سطحها برسومات وأشكال هندسية.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities in Egypt

وقالت نادية خضر، وهي رئيس الإدارة المركزية للوجه البحري بالمجلس الأعلى للآثار، إنه تم الكشف عن 37 مقبرة خاصة بمرحلة عصر الانتقال الثاني، أي فترة الهكسوس.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities in Egypt

وهناك 31 مقبرة منها ذات حفر شبه مستطيلة الشكل، حيث يتراوح عمقها بين 20 سنتيمتراً و 85 سنتيمتراً.

وتتميز هذه المقابر بأن جميع دفناتها في وضع ممدد والرأس يتجه نحو الغرب والوجه إلى أعلى.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities in Egypt

وأوضحت وزارة السياحة والآثار المصرية أن البعثة عثرت أيضاً على مجموعة من الأفران والمواقد وبقايا أساسات مباني من الطوب اللبن، والأواني الفخارية، والحلي مثل الأقراط، وغيرها.