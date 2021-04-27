السفينة التي تعبر لا تعود.. يخت عملاق يحاول المرور عبر قناة مائية ضيقة

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ليست رؤية يخت فائق عملاق يبحر عبر القنوات الضيقة في هولندا، مشهداً اعتيادياً.

ولحسن الحظ، كان المصور توم فان أوسانن متواجداً لالتقاط المشاهد المذهلة أثناء نقل "مشروع 817"، أي سفينة يبلغ طولها 94 متراً، من منشأة بجزيرة "كاج" إلى بحر الشمال في روتردام.

وبُنيت السفينة من قبل حوض بناء السفن الهولندي "Feadship".

التقط المصور توم فان أوسانن مشهد نقل يخت ضخم في هولندا. Credit: Courtesy Tom van Oossanen

وفي سلسلة من الصور المذهلة، وُجهت السفينة، وهي واحدة من أكبر السفن التي اُطلقت في عام 2021، عبر المياه بواسطة القاطرات، ومروراً بالمنازل، والكنائس، ونظرت إليها الحشود بدهشة.

ووفقاً لأوسانن، نُقلت حوالي أربعة إلى ستة يخوت عملاقة على طول هذا المسار سنوياً قبل الذهاب إلى البحر من أجل إجراء التجارب، والتي تتم عادةً في أمستردام.

صورة لليخت خلال مناورته عبر جسر. Credit: Courtesy Tom van Oossanen

ومع ذلك، وصل القليل منها إلى حجم "مشروع 817"، ومن المحتمل أن يُعرف اليخت باسم "فيفا" عند إطلاقه رسمياً.

وذكر أوسانن لـCNN إن العملية مذهلة، وقال: "يحب الجميع رؤيتها".

بني اليخت من قبل حوض بناء السفن الهولندي "Feadship". Credit: Courtesy Tom van Oossanen

وتُعد جزيرة "كاج" واحدة من بين حوضين لبناء السفن تابعين لـ"Feadship" ويتواجدان داخل البلاد، ما يعني أنه يجب سحب كل يخت يتم تسليمه من هنا بالطريقة ذاتها.

مسار ضيق

تستغرق عمليات النقل هذه وقتاً طويلاً. Credit: Courtesy Tom van Oossanen

وشرح أوسانن أن الحوضين يبعدان عن بحر الشمال، ولذلك، من أجل نقل اليخوت إلى البحر، يتعين عليها عبور قناة صغيرة إلى روتردام، مؤكداً: "هناك طريقة واحدة فقط للذهاب".

ويزيد بعض أجزاء القنوات على طول المسار عن عرض "مشروع 817" ببضعة أقدام فقط، ولذلك، يتطلب النقل عناية كبيرة.

قام اليخت بالمرور بجانب قرى صغيرة. Credit: Courtesy Tom van Oossanen

ومن المحتمل أن المصممين لم يتمكنوا من إضافة سنتيمتر إضافي إلى طول اليخت، أو عرضه، بحسب ما ذكره أوسانن.

وقالت شركة "Feadship" إن مدة النقل تعتمد على عدة عوامل مختلفة، مثل الرياح، وجداول الجسور، ويمكنها أن تستغرق ما بين يومين إلى أربعة أيام. واستغرق نقل "المشروع 817" حوالي أربعة أيام.

من المحتمل أن يُعرف اليخت باسم "فيفا" عند إطلاقه رسمياً. Credit: Courtesy Tom van Oossanen

ووفقاُ لـ"Feadship"، يقوم فريق مكون من خمسة خبراء، وطاقم على متن المركبة بتوجيه اليخت إلى البحر.

عملية معقدة

وتستغرق عملية النقل هذه وقتاً طويلاً، إذ قال أوسانن: "لا أحد في عجلة من أمره، فأنت لا ترغب بخدش الطلاء".

وتستخدم "Feadship" شركة النقل ذاتها، وقباطنة العبارات ذاتهم لكل عملية تسليم لضمان عملية سلسلة، بحسب ما ذكره أوسانن.

وليس من المستغرب أن تسبب عملية نقل "مشروع 817" حدوث ضجة كبيرة على الأرض، وخاصةً أثناء مروره عبر القرى الصغيرة على طول الطريق.

وكان بعض المتفرجين يشعرون بالاندهاش تماماً من مشهد هذا اليخت الضخم، وهو يمر عبر القناة.

ورغم أن أوسانن قام بتصوير العديد من عمليات النقل هذه، إلا أن عمليات التصوير ليست متشابهة، وهو يحاول باستمرار ابتكار طرقاً جديدة لتوثيق السفن.

وقال المصور: "كل قارب مختلف"، مضيفاً أنه "المسار ذاته دائماً، ولكني أحاول دائماً العثور على زوايا مختلفة".

المرة الأخيرة؟

وكان المصور حريصاً بشكل خاص على توثيق هذه الرحلة، فهو يعتقد أنها قد تكون آخر مرة يتم فيها نقل سفينة بهذا الحجم عبر هذا المسار.

وافتتحت شركة "Feadship" منشأة جديدة في أمستردام لها القدرة على بناء يخوت فائقة تصل أبعادها إلى 160 متراً.

وتم أيضاً تركيب حوض جاف بطول 140 متراً بحوض بناء السفن الخاص بها في ماكوم.

وأكدت الحكومة الهولندية عن خطط ستمكن السفن الكبيرة من الإبحار مباشرة من ماكوم إلى بحر الشمال في المستقبل.

وأكدت "Feadship" لـCNN أن السفينة وصلت بنجاح إلى روتردام، وهي ستكون جاهزة قريباً للتجارب البحرية.