دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحول جبل العثمور في المدينة المنورة، وجبل الرأس الأبيض، والمناطق المحيطة بهما في المملكة العربية السعودية إلى مشهد من كوكب آخر بعد هطول البَرَد.

وتمكن هاوي التصوير، بداح البداح، من توثيق مشاهد ساحرة للطبقة البيضاء التي غطت مساحات واسعة بعد هطول "كميات البَرد الكثيفة والمتراكمة"، بحسب ما ذكره المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وثق هاوي التصوير، بداح البداح، مشاهد ساحرة في المملكة العربية السعودية. Credit: Abu Faisal Al Bdah

وشكل البَرَد لوحة أخاذة رسمتها الطبيعة.

وثق البداح هطول البَرَد في السعودية. Credit: Abu Faisal Al Bdah

وتعرض صوره مشاهد لجبل العثمور في المدينة المنورة، إلى جانب جبل الرأس الأبيض، وهو عبارة عن فوهة بركانية عميقة تتميز بلونها الذي يغلب عليه البياض وسط الجبال السوداء، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت.

من المشاهد التي وثقها المصور. Credit: Abu Faisal Al Bdah

وتوجه البداح مع مجموعة من المهتمين بأحوال الطقس لمتابعته سحابة بعد رصدها في السماء.

وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، قال المصور: "رصدت السحابة، وبدأت أتابعها حتى وصلت إلى نهايتها".

ووثق المصور هذه المشاهد مساء السبت في17 أبريل/نيسان، وصباح الأحد الذي تبعه أيضاً.

وأضاف البداح: "بعد أن بدأ البرد يذوب، ظهرت تشكلات عجيبة".

يهتم المصور بتوثيق الطقس، والتضاريس في السعودية. Credit: Abu Faisal Al Bdah

وخلال الصور، تظهر مساحات واسعة وهي مغطاة باللون الأبيض، وتتخللها عروق سوداء متشعبة تزحف على الأرض.

صورة للإبل وهي تمشي فوق الغطاء الأبيض. Credit: Abu Faisal Al Bdah

وكانت تشكيلات "العروق السوداء"، بحسب تعبير المصور، منظراً لم يشاهده المصور في حياته قط، سواءً في الواقع، أو في الصور، أو المواقع عبر الإنترنت.

وأكد المصور قائلاً: "هذه اللحظة هي التي كنت أنتظرها منذ أعوام".

وأشار البداح إلى أن المشهد الذي رآه أمامه ذكره بأوروبا، فقال: "حين شاهدت البرد بهذه الكميات، تبادر إلى ذهني ثلوج قمم جبال الألب في أوروبا".

وإلى جانب المرتفعات البيضاء، وثق المصور أيضاً مشاهد بديعة للإبل وهي تتجول فوق طبقة البَرَد الجديدة.