دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزينت مختلف مناطق المملكة العربية السعودية مؤخراً باللون الأبيض، وذلك بفضل حالة الطقس الذي أدى لتساقط حبيبات البَرَد.

وشهد عدد من المحافظات، والمراكز في منطقة عسير هطول أمطار غزيره إلى متوسطة السبت، كما صاحب المطر "زخات كثيفة من البرد"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت.

تزينت مختلف مناطق المملكة العربية السعودية مؤخراً باللون الأبيض. Credit: https://www.spa.gov.sa/

وشاركت "واس" مجموعة من الصور التي تُظهر تحول مناطق جبلية إلى اللون الأبيض الساحر، إضافةً إلى مساحات أخرى تمازج بها الأبيض مع البني.

شهدت المناطق هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، وزخات كثيفة من البرد السبت. Credit: https://www.spa.gov.sa/

واستمر هطول الأمطار الغزيرة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة، مثل مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، وتنومة، والنماص، وغيرها، وسالت على أثرها الأودية.

وتبشر الأمطار بصيفٍ أخضر، وفقاً لـ"واس".

مناطق جبلية وهي تتزين باللون الأبيض. Credit: https://www.spa.gov.sa/

وأدى الطقس إلى تكوين مشاهد مدهشة وساحرة في أنحاء المملكة.

اللون الأبيض وهو يتمازج بالبني. Credit: https://www.spa.gov.sa/

واستوقفت الأجواء الماطرة، والجبال المكسوة بالبرد أهالي المنطقة، إلى جانب عابري الطرق السياحية، وذلك للاستمتاع بشلالاتها المنهمرة، إضافةً إلى ركام البرد على جانب الطرق.