دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سُئل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال المقابلة الأخيرة التي أجراها عن مشروع جزر البحر الأحمر، وإمكانية كونه "مالديف" جديدة في المملكة العربية السعودية.

مشروع البحر الأحمر.. هل نتحدث عن "مالديف" جديدة في السعودية؟. #محمد_بن_سلمان_على_السعودية #لقاء_ولي_العهد https://t.co/MPhVlo5W1a

وقال ولي العهد السعودي في المقابلة التي أجراها، الثلاثاء ردا على سؤال "هل نتحدث عن ’مالديف‘ جديدة في السعودية"، إنه لا يعتقد أن هناك سائح يذهب إلى (نسخة)، مضيفا "المفروض أن نقدم شيئاً جديداً.."

وتابع: "لازم نقدم (مظهر) جديد خدمة جديدة مختلفة لكي يندفع السائح أن يطلع على هذه الثقافة المختلفة عندنا في البحر الأحمر.."

ولفت الأمير محمد بن سلمان بالقول: "قسمت المشاريع ما بين مشاريع (أصلية) قائمة على طراز معماري حجازي أو طراز معماري من تبوك أو من جيزان أو عسير وبعض المشاريع قدمت على طراز مبتكر يترجم شكل البحر الأحمر مثل ما أعلن في مشروع البحر الأحمر الذي أعلن عنه في ذلك الوقت".

وإليكم 7 من أبرز التجارب التي تميز جزر المالديف

الشواطئ الكريستالية والغوص في أعماق المياه الأكثر صفاء في العالم

Credit: Waldorf Astoria

ويستطيع زوار جزر المالديف التمتع بالشواطئ الكريستالية العديدة الممتدة على طول الجزر، كما تجذب شعب كونوتا المرجانية مجموعة كبيرة من أنواع الأسماك، بما فيها أسماك القرش والراي اللاسعة، ما يسمح لمحبي عالم البحار القيام برحلة غطس في أعماق المياه الأكثر صفاء في العالم.

تجربة السباحة مع أسماك شيطان البحر

03:31 السباحة مع أسماك شيطان البحر في جزر المالديف.. كيف "تسايرون" كائنات بحرية عملاقة؟

توفر المياه الدافئة لجزر المالديف تجربة السباحة مع أسماك شيطان البحر (مانتا راي)، من خلال "مشروع أسماك شيطان البحر المالديفية".

فرصة للعزلة على أكبر جزيرة خاصة في جزر المالديف

Credit: Waldorf Astoria

يقدم منتجع "والدورف أستوريا مالديفز إيثافوشي"، الذي افتتح رسمياً في يناير/ كانون الثاني الماضي فرصة للعزلة بعيداً عن جائحة كورورنا على أكبر جزيرة خاصة في جزر المالديف، ويمكن الإقامة بمقابل 80 ألف دولار في الليلة الواحدة.

الإقامة في فلل عائمة فوق الماء التي تُعد "الأكبر في العالم"

Credit: SANDRO BRUECKLMEIER

توفر جزر المالديف فرصة المكوث في فلل عائمة فوق الماء التي تُعد "الأكبر في العالم"، مكونة من غرفة نوم واحدة، أو غرفتي نوم، في منتجع "Soneva Fushi".

استخدام جناح صغير فوق الماء لفترة غير محدودة خلال 2021

Credit: Courtesy Anantara Veli Maldives Resort

يقدم فندق "أنانتارا فيلي"، بجزر المالديف، عرضاً فريداً تبلغ قيمته 30 ألف دولار، حيث يسمح لك باستخدام جناح صغير فوق الماء في جزيرة خاصة، ولفترة غير محدودة خلال العام 2021، مع توفر خدمة النقل وتقديم وجبة الفطور.

العمل عن بعد على الطريقة الفاخرة

Credit: The Nautilus Maldives

من مكتب مطل على المحيط، ومساعد شخصي، إلى تقديم مرطبات مستمرة بدون توقف، وخدمة غسيل مجانية. قد تبدو هذه مثل لائحة بعيدة المنال يحلم بها موظف محبط، ويقدم منتجع "The Nautilus" في جزر المالديف حزمة فاخرة لتغيير روتين العمل عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا، وهي تتضمن كل هذه المزايا والمزيد أيضاً.

والجدير بالذكر أن مشروع البحر الأحمر يعد من أحد مشاريع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للمشروع.

ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحب بالزوار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر، والتعرف على التراث الثقافي للسعودية.