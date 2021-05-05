ثنائي يهرب من كاليفورنيا إلى إيطاليا مع ارتفاع حالات كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، للسياح المحتملين الذين يرغبون بالاستمتاع بالشمس في جنوب أوروبا: "احجزوا عطلاتكم إلى إيطاليا".

وعند حديثه في اجتماع لوزراء السياحة لدول مجموعة العشرين الثلاثاء، قال دراغي إن إيطاليا ستتوقع "الشهادة الخضراء" في منتصف مايو/أيار، والتي من المتوقع تقديمها على المستوى الأوروبي بحلول منتصف يونيو/حزيران.

وقال دراغي: "بينما نستعد للشهادة الأوروبية، قدمت الحكومة الإيطالية تصريحاً أخضراً على الصعيد الوطني يسمح للأشخاص بالتنقل عبر جميع المناطق".

وستسمح الشهادة بتجنب الحجر الصحي للمسافرين الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19"، وأولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الستة السابقة.

وتمثل السياحة 13% من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا.

وأكد دراغي أن البلاد "متشابكة مع السياحة، وهي تزدهر بالسياحة".

وبعد أشهر من تسجيل بعض من أعلى معدلات العدوى في أوروبا، تشهد إيطاليا انخفاضاً في أرقام "كوفيد-19".

وفي الفترة الزمنية بين 10 أبريل/نيسان و4 مايو/أيار، سجلت إيطاليا حالات وفاة أقل بنسبة 26%، وحالات دخول عادية إلى المستشفيات بنسبة أقل من 34%، وأسرّة عناية مركزة أقل بـ31%، وفقاً لمفوض اللقاحات. وحتى الثلاثاء، سجلت إيطاليا زيادة يومية قدرها 9،116 حالة كورونا إيجابية من بين إجمالي 4،059،821 حالة إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة.

وأُضيفت 305 حالة وفاة، ووصل إجمالي عدد الوفيات الجديد إلى 121،178.