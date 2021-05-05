بعد توقف دام شهور.. كيف ستبحر سفن الرحلات البحرية في ظل جائحة فيروس كورونا؟

حفلة بالقفاطين على متن هذه السفينة..هل تحجز لرحلتك البحرية المقبلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ستصبح المملكة العربية السعودية نقطة انطلاق لخط رحلات سياحية بحرية رئيسي للمرة الأولى في وقت لاحق من العام الجاري، مع تشغيل شركة خطوط الرحلات البحرية "MSC Cruises" لسلسلة جديدة من الرحلات السياحية لاستكشاف البحر الأحمر.

وتتعاون الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها مع شركة "كروز السعودية"، وهي منظمة سعودية تهدف لتعزيز جهود البلاد لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات البحرية السياحية الدولية.

وتخطط شركة "MSC Cruises" لنقل سفينتها "MSC Magnifica" إلى مدينة جدة التاريخية.

ومن هناك، سينطلق الزوار في رحلات بحرية لمدة سبعة أيام في البحر الأحمر، للتوقف في ميناء العقبة والذهاب إلى مدينة البتراء القديمة الرائعة في الأردن، ثم زيارة ميناء سفاجا بمصر لمشاهدة المواقع الأثرية في الأقصر، كما ستشمل الرحلة محطات توقف في مينائين سعوديين آخرين، هما الوجه وينبع.

ومن المقرر تشغيل مسار الرحلات البحرية ابتداءً من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مارس/ آذار 2022.

وفي الوقت ذاته، ستبحر "MSC Virtuosa"، وهي سفينة من المقرر أن يتم عرضها لأول مرة خلال رحلات الإقامة الصيفية القادمة في المملكة المتحدة، حول الخليج العربي، حيث ستتوقف في مدينة الدمام وموقع واحة الأحساء المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

وتحاول المملكة العربية السعودية تسويق نفسها كوجهة سياحية دولية خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط بحلول عام 2030.

وتستثمر السعودية مبالغ طائلة في تطوير منتجعات فاخرة والترويج للكنوز التاريخية.

وأطلقت المملكة العربية السعودية تأشيرة سياحية في عام 2019 وكشفت عن خطط العام الماضي لبناء منتجع تحت الأرض أسفل صحراء العلا.

وتعد "MSC Cruises" أول خط رحلات بحرية رئيسي يؤسس مركزا في المملكة العربية السعودية، وأطلقت شركة الرحلات السياحية المحلية "Red Sea Spirit" رحلات بحرية في البحر الأحمر في أغسطس/آب 2020.

خطط الرحلات البحرية المستقبلية

وصرحت شركة "كروز السعودية"، في بيان إنها حريصة على جعل الاتفاقية، مع شركة "MSC Cruises"،"شراكة طويلة الأمد".

ومن جانبه، قال فواز فاروقي، العضو المنتدب لشركة "كروز السعودية": "نتطلع إلى استكشاف فرص زيادة عدد وحجم السفن العاملة على الطرق السعودية في المستقبل".

وفي الوقت ذاته، لفت بيرفرانشيسكو فاجو، من شركة "MSC Cruises" في بيان إلى أن خط الرحلات البحرية انجذب إلى "ثراء التراث المحلي"،مضيفاً أنه يأمل في أن تجذب هذه الرحلات السياح من جميع أنحاء العالم، وكذلك الزوار المحليين من المملكة العربية السعودية.

وتأثرت صناعة الرحلات البحرية العالمية بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، وتم استئناف الرحلات البحرية مبدئياً في بعض الأسواق، بما في ذلك في إيطاليا، عبر "MSC Cruises" و شركة "كوستا" للرحلات البحرية.

وفي الوقت ذاته، تخطط العديد من خطوط الرحلات البحرية للرحلات الداخلية البريطانية هذا الصيف، بما في ذلك ديزني للرحلات البحرية، وشركة "P&O" للرحلات البحرية، و خط الرحلات البحري "رويال كاريبيان"، و شركة "Celebrity Cruises" للرحلات البحرية، وشركة النقل البحري "كونارد لاين".

وتخطط بعض خطوط الرحلات البحرية، بما في ذلك "رويال كاريبيان" و"Celebrity Cruises"، لقصر الرحلات القادمة على الركاب الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 فقط.

وتقبل شركة "MSC" للرحلات البحرية حالياً الحجوزات من جميع الضيوف بغض النظر عما إذا تلقوا التطعيم أم لا والاعتماد على تدابير السلامة الأخرى، بما في ذلك فحص "كوفيد-19" ما قبل الصعود، ولكن خط الرحلات البحرية التزم بتطعيم جميع أفراد الطاقم.