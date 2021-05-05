صورة لعمليات التعقيم حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة بالسعودية، بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن توثيق مقام النبي إبراهيم عند الكعبة بصور نادرة وحديثة بأحدث تقنيات التصوير.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق مقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بصور نادرة وحديثة بأحدث تقنيات التصوير. * وهو ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب) https://t.co/sTzz3MgEI5

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين على "تويتر" سلسلة من التغريدات تضم عدداً من الصور التي تظهر المقام بطريقة لم تشاهد من قبل.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين في تغريداتها أن مقام النبي إبراهيم يعد "ياقوتة من ياقوت الجنة".

ويقع مقام النبي إبراهيم أمام باب الكعبة، على بعد 10 إلى 11 متراً من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة، حسبما ذكرته رئاسة شؤون الحرمين.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن المقام حجر أثري قام عليه النبي إبراهيم عند بناء الكعبة لما ارتفع البناء، وله شكل مربع وفي وسطه أثر قدميه، وهو عبارة عن حفرتين على شكل بيضوي، ولونه يتراوح بين البياض والسواد والصفرة، كما أن عرضه وطوله وارتفاعه يبلغ 50 سنتيمتراً.