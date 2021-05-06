مصور يرصد "القصر الفاخر" لمعمر القذافي يحلق فوق فرنسا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت الصور التي التُقطت بمطار طرابلس الدولي، في أغسطس/ آب 2011، بمثابة رمز لسقوط نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي حكم ليبيا لمدة تزيد عن 4 عقود.

وكانت قوات المتمردين قد سيطرت على مطار البلاد وحصلت على جائزة كبرى.

وقُتل الزعيم الليبي السابق على يد المتمردين بعد أسابيع، ما جعلهم يسيطرون على أحد أبرز رموز السلطة، أي الطائرة الرئاسية الليبية.

Credit: RAYMOND ROIG/AFP via Getty Images

وتسبب الرصاص والشظايا في اختراق جسم الطائرة من طراز "إيرباص A340-200" ذات المحركات الأربعة، لكن الجزء الداخلي كان لا يزال سليماً.

وسرعان ما تمت دعوة الصحفيين الأجانب على متن الطائرة لرؤيتها بأنفسهم.

وبالتالي، تم الكشف عن الغرف الداخلية للطائرة الرئاسية الليبية، التي تتألف من حوض استحمام ساخن، وسينما خاصة، وغرفة نوم رئيسية تحيط بها المرايا.

ورغم أنها تبدو من الخارج وكأنها مجرد طائرة ركاب أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، التي تُعرف باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، إلا أن هذه الطائرة الفاخرة كانت بمثابة القصر الطائر الخاص بالقذافي.

وبعد سنوات من تواجدها في جنوب فرنسا، رصد المصور كليمان ألوينج هذه الطائرة تحلق فوق بربنيون في 3 مايو/ أيار 2021.. كيف وصلت إلى هناك؟

Incredible day at #Perpignan today with one of the last @airbus #A342 returning in the sky atfer 7 years in stockage ! #5AONE is in the sky performing a 2h flight test today!!! #Avgeeks #Avgeek @flightradar24 @RadarBox24 #Airbus https://t.co/L5RBoOiznp

وكان مصير هذه الطائرة الفارهة بمثابة مأزق للسلطات الليبية الجديدة: ماذا ستفعل بطائرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بـ"ديكتاتورها" الراحل؟

وكان أحد الخيارات هو تجريدها من مقصورة كبار الشخصيات وتحويلها إلى طائرة ركاب عادية.

وكان هذا ما حدث لطائرة "A340" التابعة للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطيح به أيضاً في موجة الثورات التي هزت العالم العربي في عام 2011.

وفي هذه الحالة، بيعت الطائرة لشركة الخطوط الجوية التركية.

ولم يكن هذا هو الحال مع طائرة القذافي. ولكن، من الواضح أن الطائرة كانت بحاجة إلى تجديد شامل.

Credit: PATRICK BAZ/AFP via Getty Images

وفي عام 2012، نُقلت الطائرة الرئاسية السابقة، والمسجلة باسم "5A-ONE"، إلى شركة "EAS Industries" لصيانة وإصلاح الطائرات، ومقرها في مدينة بربنيون، في فرنسا.

وعلى عكس الطائرات الأخرى التي وقعت في تبادل لإطلاق النار عام 2011 في مطار طرابلس الدولي، ظلت طائرة القذافي A340 صالحة للطيران.

Credit: PATRICK BAZ/AFP via Getty Images

ورغم ذلك، كانت الأضرار، التي لحقت بها أثناء معركة المطار، خطيرة جداً إلى درجة أنها قطعت رحلة 900 ميل إلى فرنسا على ارتفاع ثلث التحليق العادي، ولا يمكن سحب معدات الهبوط الخاصة بها على الإطلاق.

وبمجرد وصول الطائرة إلى فرنسا، تم إصلاحها وطُليت من جديد.

وسرعان ما اختفى شعار الخطوط الجوية الأفريقية القديم "9999"، الذي احتفل بذكرى إعلان قرار إنشاء الاتحاد الأفريقي في 9 سبتمبر/ أيلول 1999، واُستُبدل بآخر جديد يحمل العلم الليبي.

Credit: PATRICK BAZ/AFP via Getty Images

وبحلول عام 2013 ، كانت الطائرة جاهزة للطيران مجدداً، ولكن بدلاً من دخولها الخدمة التجارية، احتفظت بها الحكومة الليبية لاستخدامها الخاص.

وبسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا، عادت طائرة "5A-ONE" إلى بربنيون بفرنسا، في حلول مارس/ آذار عام 2014.

وكان وصول طائرة القذافي إلى الأراضي الفرنسية مرة أخرى بمثابة بداية لدعاوى قضائية دولية معقدة أبقت طائرة "إيرباص" التابعة للقذافي رهن الاحتجاز حتى يومنا هذا.

ويبدو أن الدعاوى القضائية كانت تتبع الطائرة أينما ذهبت.

Credit: PATRICK BAZ/AFP via Getty Images

وسُلمت الطائرة لأول مرة في عام 1996 إلى الأمير جعفري بلقيه، شقيق سلطان بروناي. ويقال إن الأمير أنفق 250 مليون دولار على الطائرة قبل بيعها بعد أقل من أربع سنوات، في وقت تورط فيه بنزاع قضائي مع عائلته بشأن استخدام أموال الدولة.

وفي وقت لاحق، حصل الأمير الوليد بن طلال، وهو رجل الأعمال الملياردير البارز وعضو في العائلة المالكة في السعودية، على الطائرة.

Credit: PATRICK BAZ/AFP via Getty Images

ولكن بعد فترة وجيزة، عادت طائرة "A340" إلى السوق. وفي هذه المرحلة، حصل القذافي على الطائرة في عام 2006، في مقابل 120 مليون دولار.

وأدى هذا البيع إلى أن ترفع سيدة أعمال أردنية، تُعرف باسم دعد شراب، دعوى على الأمير الوليد في المملكة المتحدة، مدعية أنه كان مديناً لها بالمال مقابل دورها في التوسط بالصفقة.

Credit: PATRICK BAZ/AFP via Getty Images

وفي عام 2013، حكمت محكمة في لندن لصالحها، مطالبة بدفع 10 ملايين دولار بالإضافة إلى الفائدة.

وكانت هذه القضية الأولى من بين عدة قضايا قانونية بارزة مرتبطة بهذه الطائرة.

وفي العام نفسه الذي اشترى فيه القذافي طائرته من طراز "إيرباص"، وقعت الحكومة الليبية صفقة مع مجموعة الخرافي الكويتية لتطوير منتجع ساحلي في تاجوراء، بالقرب من طرابلس.

Credit: RAYMOND ROIG/AFP via Getty Images

ولم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ هذه الصفقة بالتدهور، حيث ألغتها ليبيا في عام 2010.

وكان رد المجموعة الكويتية بمقاضاة ليبيا أمام محكمة التحكيم الدولية في القاهرة، والتي منحت الشركة تعويضات بقيمة 930 مليون دولار، في عام 2013، بناء على تقدير للعوائد المحتملة للمشروع في حالة استمراره.

ورفعت مجموعة الخرافي دعوى قضائية ضد الدولة الليبية في فرنسا أيضاً. وسعت المجموعة إلى مصادرة طائرة "A340" عند هبوطها في مدينة بربنيون.

وفي عام 2015، قضت محكمة فرنسية بأن الطائرة التي بلغت قيمتها السوقية في ذلك الوقت حوالي 60 مليون دولار، تنتمي إلى دولة ذات سيادة. وبالتالي، فهي تتمتع بحصانة ضد مطالبة من هذا النوع.

وبحلول عام 2016، ارتفعت رسوم الصيانة والإصلاح والتجديد إلى حوالي 3 ملايين يورو، ما جعل شركة الخطوط الجوية الفرنسية طرفاً في العملية القضائية أيضاً، التي أصبحت أكثر تعقيداً.

Credit: RAYMOND ROIG/AFP via Getty Images

ومن المحتمل أن يكون المبلغ قد ارتفع منذ ذلك الحين، ويحدث هذا أيضاً في سياق تراجعت فيه القيمة السوقية للطائرات ذات المحركات الأربعة التي تستهلك الكثير من الغازات، مثل الطائرة الليبية A340 البالغة من العمر 25 عاماً.

ورغم ذلك، إلا أن الطائرة تبدو أنها لا تزال قيد الصيانة والعناية.

وبعد أن شهد المصور، كليمنت ألوينج، الطائرة التي بدت وكأنها تقوم برحلة تجريبية في 3 مايو/ أيار، تواصلت CNN مع مدير اتصالات المطار ألكسندر ماجينيل، الذي أكد أن الطائرة تخضع لعمليات صيانة تقوم بها شركة "سابينا تكنيكس".

وفي أواخر عام 2020، لاحظ المراقبون المحليون أيضاً بدء تشغيل محركاتها، وهو إجراء منتظم للطائرات المخزنة على المدى الطويل والتي لا تزال صالحة للطيران.

وتواصلت CNN مع شركة "سابينا تكنيكس" للتعليق.

وفي هذه المرحلة، من الصعب معرفة ما يخبئه المستقبل لما أصبح يعرف باسم "طائرة القذافي".

وهذه ليست الطائرة الرئاسية الوحيدة التي أصبحت مقيمة منذ فترة طويلة في بربنيون الفرنسية، إذ تتواجد طائرتان رئيسيتان أفريقيتان، من طراز "بوينغ 727"، تابعتين لحكومتي بنين وموريتانيا، في مخزن في مطار كاتالونيا الفرنسي.