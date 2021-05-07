سفارة أمريكا في مصر تنشر صورة فضائية ليلية للنيل "وكيف تبدو القاهرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت السفارة الأمريكية في مصر، الخميس، صورة فضائية ليلية لنهر النيل مضاء يبدو وكأنه زهرة معلقة على شكل القاهرة.

أنظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية. وكيف تبدو القاهرة كقاعدة مشرقة بشكل خاص من هذه الزهرة. ناسا https://t.co/mrNQKht5OG

جاء ذلك تغريدة للسفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نقلا عن وكالة الفضاء "ناسا"، بتعليق قالت فيه: " أنظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية.."

وعن العاصمة المصرية، القاهرة، تابعت السفارة في تغريدتها: "وكيف تبدو القاهرة كقاعدة مشرقة بشكل خاص من هذه الزهرة. ناسا".

وتشارك ناسا بشكل دوري صورا من الفضاء لمناطق بالعالم، حيث سبق ونشرت صورا لمنطقة الشرق الأوسط بعواصمها المتلألأة ليلاً، والتي تتصل "بخطوط" من النور بالمدن والدول متناسية الحدود، وبمدنها التي تزين سواحل الخليج العربي والبحر المتوسط والبحر الأحمر، وتضاريسها التي احتضنت أقدم كنوز وحضارات البشرية.