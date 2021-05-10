دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في كل ركن من أركان هذا القصر التاريخي، تجد حكايات عن تاريخ مصر في عصر الأسرة العلوية.

ويُعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية في عصر الأسرة العلوية التي حكمت مصر، وقد بُني عام 1867 في عهد الخديوي إسماعيل، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية، على أطلال منزل والده إبراهيم باشا، وفقاً للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر.

شيد قصر القبة مجموعةٌ من المهندسين المصريين والأتراك والفرنسيين والإيطاليين على مراحل مختلفة حتى اكتملت عملية بنائه وأصبح على وضعه الحالي. Credit: PHOTOGRAPHER MOHAMED ABDELATTIF

وقد استغرق بناء قصر القبة، والذي يُعد من أكبر القصور الملكية التاريخية، فترة 6 أعوام، واكتمل أواخر عام 1872.

وارتبط قصر القبة بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية في مصر، إذ افتتح رسميّاً بتاريخ يناير/ كانون الثاني من عام 1873، في حفل زفاف الأمير محمد توفيق، ولي عهد الخديوي إسماعيل.

تضم حدائق قصر القبة مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات يرجع بعضها إلى عصر إنشاء القصر في عهد الخديوى إسماعيل. Credit: PHOTOGRAPHER MOHAMED ABDELATTIF

وشهد القصر العديد من حفلات الزفاف الخاصة بأمراء وملوك الأسرة العلوية، ومنها زواج الملك فاروق من الملكة فريدة في يناير/ كانون الثاني عام 1938.

وأُطلق عليه اسم قصر "القبة" نسبةً إلى مبنى قديم من عصر المماليك يُعرف بمبنى "القبة"، حيث أحاطت به بحيرة مائية كانت مقصداً لكثير من أبناء العائلات الكبيرة والطبقة الراقية وقتها للصيد والتنزه.

داخل قصر القبة Credit: PHOTOGRAPHER MOHAMED ABDELATTIF

وتضم حدائق القصر مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات ترجع إلى عهد الخديوي "إسماعيل".

وبعد قيام ثورة يوليو/ تموز عام 1952 ضد الحكم الملكي، أصبح قصر القبة واحداً من القصور الرئاسية المهمة في مصر لاستقبال الوفود والرؤساء من جميع أنحاء العالم.

يتميز قصر القبة بمقتنياته النادرة من قطع الأثاث الفرنسي على طراز لويس السادس عشر، وكذلك مجموعة نادرة من اللوحات الزيتية لأشهر وأكبر الرسامين العالميين في تلك الفترة. Credit: PHOTOGRAPHER MOHAMED ABDELATTIF

وقد وثقت عدسة المصور المصري محمد عبد اللطيف أرجاء قصر القبة خلال زيارة خاصة.

ويوضح عبد اللطيف أن زيارة إحدى القصور الملكية أو الرئاسية تعد تجربة فريدة من نوعها بالنسبة إلى أي مصور يحالفه الحظ في الدخول لتوثيق العمارة، والأثاث، والمقتنيات الملكية والرئاسية مع اختلاف الملوك والرؤساء الذين سكنوا هذا القصر.

Credit: PHOTOGRAPHER MOHAMED ABDELATTIF

ويؤكد عبد اللطيف أنه من الصعب لأي شخص عادي أن يتمتع بمشاهدة جمال قصر القبة، إذ أنه من غير مسموح الزيارة منذ عملية إنشائه.

ويصف عبد اللطيف شعوره بالفخر لزيارة هذ القصر الذي يُعد بمثابة مقر لحكم مصر ويحمل التاريخ الذي تركه ملوك ورؤساء مصر، مضيفاً: "جعلتني هذه الزيارة أتأكد أن مصر دائماً ولادة بالتاريخ وأن تريخنا لا ينتهي وممتد دائماً وأبداً"، على حد تعبيره.

يبلغ عدد غرف وقاعات القصر قرابة 400 غرفة وقاعة. Credit: PHOTOGRAPHER MOHAMED ABDELATTIF

ويشرح عبد اللطيف أن الزيارة الخاصة، التي راعت كافة الإحراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، شملت جزءاً تجريبياً وليس القصر بأكمله.

ويقول :"تم استخدام الجزء السفلي من القصر، حيث نقلت بعض المقتنيات والتماثيل ووضعت بطريقة تواكب الحقيقة التي كانت عليها تلك الأغراض".

Credit: PHOTOGRAPHER MOHAMED ABDELATTIF

ويشير عبد اللطيف إلى أن هناك مسار يتيح للزوار رؤية بعض مقتنيات القصر بطريقة معينة تناسب العرض المتحفي، تمهيداً لافتتاح جميع الغرف داخل القصر.

وتضم القاعة الأولى الوثائق الملكية والرئاسية وبعض التماثيل للملوك، والقاعة الثانية تضم المقتنيات والهداية والقاعة الثالثة تحتوي على آلة البيانو وبعض اللوحات.

Credit: PHOTOGRAPHER MOHAMED ABDELATTIF

أما باقي القاعات فهي عبارة عن غرف خاصة للمكتب، وغرف النوم، والحمام.

ويضيف عبد اللطيف: "عندما يفتح هذا القصر أبوابه بالكامل للزيارة، سيري العالم أن مصر مازالت وستظل ولادة للتاريخ".