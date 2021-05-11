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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هربت 3 نمور من حديقة حيوانات خلال عطلة مزدحمة لعيد العمال، ولا يزال هناك نمر واحد طليق بالقرب من إحدى أكبر مدن الصين.

ورصد سكان يعيشون بالقرب من حديقة سفاري هانغتشو "Hangzhou Safari Park" هذه القطط البرية الأسبوع الماضي، وأبلغوا السلطات عنها، وفقاً لبيان صادر عن حكومة منطقة فويانغ.

ولم تُعلم الحديقة السكان عن هروب النمور لمدة أسبوع.

وأظهرت لقطات المراقبة التي نُشرت على الإنترنت إحدى النمور وهي تمشي بالقرب من منطقة "جينيوان فيلا" الراقية شرق الحديقة الجمعة.

أُسر هذا النمر اليافع المُخدّر جزئياً في 8 مايو/أيار. Credit: Fuyang District government

وفي بيان، قالت الحكومة المحلية إنه تم إرسال فِرَق بحث، وتم استرجاع نمرين.

والآن، بدأت مطاردة ضخمة للنمر الثالث. ويشارك المسؤولون، والسكان المحليون بالبحث عن الحيوان سيراً على الأقدام، ومن خلال طائرات "درون" ذاتية القيادة.

ولم تُخطر الحديقة السكان بشكل رسمي عن هروب النمور إلا بعد بدء عملية البحث، وبعد 7 أيام من رصد الحيوانات لأول مرة.

ووفقاً لصحيفة "The Paper" المدعومة من الدولة، نفى موظفو الحديقة في البداية تقارير هروب النمور.

وفي بيان السبت، قالت حديقة الحيوانات إنها في "غاية الأسف" لعدم تنبيه الأشخاص مبكراً، مضيفةً: "كنا نشعر بالقلق من أن الإعلان عن الحادث قد يسبب الذعر".

ووفقاً للبيان، شعر المدراء أن النمور شكلت خطراً قليلاً نسبياً لأنها لا تزال يافعة، ولكنهم أضافوا أن ذلك كان خطأ، وأنهم يتقبلون الانتقادات التي وُجهت نحوهم.

واُغلقت حديقة الحيوانات أثناء تحقيق السلطات المحلية، واحتجزت الشرطة المسؤول عن الحديقة.

وحتى الآن، ليس من الواضح كيفية هروب النمور من الحديقة.

وأُثيرت المخاوف بشأن الظروف السيئة، ومعايير السلامة المتساهلة في حدائق الحيوانات الصينية في الماضي.

وعلى سبيل المثال، قتل دب عاملاً في حديقة شنغهاي للحياة البرية "Shanghai Wildlife Park" أمام زبائن كانوا يمرون في منطقة السفاري.

وافتُتحت حديقة سفاري هانغتشو في عام 2002، وهي تضم أكثر من 200 نوع من الحيوانات.

واحتُفظ بالنمور في منطقة الحيوانات المفترسة الخطرة في الحديقة.