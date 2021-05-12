اعتماد ممر سفر آمن بين الإمارات وصربيا للحاصلين على لقاح كوفيد-19

بهاواي.. قد تكون هذه الجزيرة أول من يحقق الحصانة ضد فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن ممر سفر آمن للحاصلين على اللقاح والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية في البلدين.

ويأتي ذلك بهدف المضي قدماً نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه سيتاح للمسافرين التنقل بين الدولتين اعتباراً من 15 مايو/ أيار الجاري، دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول، والتي يتم تحديثها بما يضمن ويجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع.

ويأتي ذلك تأكيداً على حرص البلدين على تسهيل حركة الأفراد وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة، ما ساهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالمياً في نسبة الحاصلين على اللقاح، بما يضمن سلامة وصحة المجتمع.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، سيتطلب من المواطنين والمقيمين، الذين يرغبون الاستفادة من الإعفاء من الحجر في كلا البلدين، إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لكوفيد–19، وذلك حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة من الجهات الصحية.