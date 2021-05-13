اكتشفها صدفة بدبي.. رجل يوثق بحيرة جديدة على شكل هلال من الجو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل هناك صدفة أفضل من العثور على بحيرة على شكل هلال خلال شهر رمضان؟ هذا بالتحديد ما حصل مع هذا المصور المقيم في دبي.

وكان صانع المحتوى، مصطفى الديسطي، قد خطط لزيارة بحيرات القدرة في صحراء دبي بهدف تصوير بحيرة "إكسبو 2020" عندما رأى بحيرة على شكل هلال لدى تفقده للموقع باستخدام خرائط "غوغل".

وقال الديسطي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لم يكن لدي أي فكرة عمّا إذا كان يمكن الوصول إليها أم لا. ولكن بمجرد وصولي إلى هناك، وجدت جوهرة مخفية مليئة بالحياة البرية، والمها، والحيوانات المختلفة".

وأكد المصور: "أنا محظوظ جداً لعثوري عليها".

تقع هذه البحيرة في صحراء دبي في الإمارات العربية المتحدة. Credit: Mostafa/100.pixels

ووثق الديسطي هذه البحيرة الساحرة في 14 أبريل/نيسان، وقرر نشر الصور ومقاطع الفيديو الجوية التي وثقها على الفور بسبب ارتباط شكل الهلال مع رمضان.

ووثق المصور هذه الجوهرة الخفية خلال غروب الشمس، وظهرت البحيرة بمياهها وهي تتلألأ تحت أشعة الشمس، وبين مساحة شاسعة من الرمال، والأشجار التي تحيط بها.

وبدت الأشجار المتناثرة كالنجوم، وأكد المصور قائلاً: "بدت البحيرة وكأنها هلال مُحاط بالعديد من النباتات في الصحراء.. وبدت (الأشجار) مثل النجوم في الكاميرا الخاصة بي. وكان الأمر رائعاً".

اهتمام فوري

وبمجرد نشره للمشاهد التي وثقها للبحيرة التي تتخذ شكل هلال، لاحظ الديسطي الكثير من التفاعل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءلت العديد من الرسائل والتعليقات عن مكان وجود البحيرة.

وحتى الآن، حظى المنشور الذي شاركه المصور للبحيرة في حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" على أكثر من 880 ألف إعجاب، وأكثر من 6 ملايين مشاهدة.

وقد تتحول هذه الوجهة إلى مكان جديد جاذب للسياح، وسكان دولة الإمارات على حدٍ سواء.

وقال الديسطي: "في الأسبوعين الماضيين، رأيت العديد من الصور التي التُقطت هناك عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأنا سعيد لأن العديد من الزوار بدؤوا بالذهاب إلى هذا المكان بسببي".

وفي المستقبل، يتطلع المصور إلى توثيق المزيد من الوجهات المخفية في البلاد.