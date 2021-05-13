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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انجرفت سمكة بمظهر غير اعتيادي، وبأسنان حادة مثل الزجاج، إلى إحدى شواطئ كاليفورنيا الأسبوع الماضي.

وكان الكائن أسود اللون مستلقياً على الرمال بفمه المفتوح في المنطقة البحرية المحمية لمنتزه "Crystal Cove State Park" على شاطئ "Laguna" الجمعة الماضية.

وشارك المنتزه صوراً للسمكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محدداً أنها على الأرجح عبارة عن مخلوق بحري يُدعى "Pacific Football Fish".

انجرفت هذه السمكة الغريبة على شاطئ في كاليفورنيا. Credit: Crystal Cove State Park

وتُعتبر أسماك "Pacific Football Fish" واحدة من بين أكثر من 200 نوع من أسماك الصياد (anglerfish) في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمنتزهات ولاية كاليفورنيا، وهي تتواجد عادةً في الأعماق المظلمة للمحيط.

وتتميز أسنان هذه السمكة بكونها حادة ومدببة مثل شظايا الزجاج، ولها فم كبير قادر على ابتلاع فريسة بحجم جسمها.

تتواجد هذه السمكة عادةً في أعماق المحيط. Credit: Crystal Cove State Park

وخلال حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قال المنتزه إن "رؤية سمكة فعلية وسليمة من نوع الصياد أمر نادر جداً، ولا يُعرف كيف ولماذا انتهى المطاف بالسمكة على الشاطئ".

ونظراً لحجم السمكة، والقصبة البارزة في الجزء العلوي من رأسها، قالت حدائق ولاية كاليفورنيا إنها أنثى.

ولدى الإناث فقط من هذا النوع قصبة طويلة على الرأس ذات أطراف تتمتع بخاصية الإضاءة الحيوية، وتُستخدم لإغراء الفريسة في المياه المظلمة التي يصل عمقها إلى 3 آلاف قدم، وفقاً لمنشور المنتزه.

ويمكن للإناث أن تنمو ليصل طولها إلى 24 بوصة، بينما ينمو الذكور ليصل طول السمكة إلى بوصة واحدة تقريباً.

والغرض الوحيد من السمكة الذكر هو مساعدة الأنثى على التكاثر، وفقاً للمنشور.

ويلتصق الذكور بالإناث بأسنانهم، ويتحولون إلى"طفيليات جنسية "، وفقاً للمنشور، وفي النهاية يلتحم الذكر مع الأنثى حتى لا يتبقى شيء منه سوى خصيتيه من أجل التكاثر.

وتحتفظ هيئة كاليفورنيا للأسماك والحياة البرية بالسمكة النافقة، بحسب قناة "KFSN" التابعة لـCNN، ومن المتوقع أن نتم دراستها لأهداف بحثية، وتعليمية.