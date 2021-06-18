في غياب الزوار.. حصلت هذه الجراء على فرصة لاستكشاف حوض الأسماك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما انتقلت راشيل كارل إلى بوسطن للدراسة في الكلية، تلقت هدية مميزة، وهي تذكرة دخول إلى حوض الأسماك في نيو إنغلاند، التي كانت في محفظة عمتها الكبرى لحوالي أربعة عقود.

صدرت في 1983، وتم توزيع تذاكر "البوابة المتأخرة" للزوار الذين وصلوا في وقت متأخر جدًا من اليوم للاستمتاع بالحوض المائي، لكنهم تمكنوا من العودة في يوم آخر وتعويض هذه الزيارة.

وتوقف الحوض المائي عن إصدار التذاكر منذ حوالي 25 عامًا، لكن وافق الموظفون على تكريم تذكرة كارل، عند زيارتها في 11 يونيو/ حزيران، والسماح لها بالدخول.

وشاركت كارل صورة التذكرة على حسابها عبر موقع تويتر، شاكرة الحوض المائي على كرمهم.

وانتشرت التغريدة بسرعة وحصلت على أكثر من 2,500 إعجاب.

وقالت كارل لشبكة CNN Travel: "ذهبت إلى مكتب التذاكر وشرحت لهم قصة التذكرة.. ألقوا نظرة على التذكرة وضحكوا قائلين: حسنًا، يذكر أنه يمكنك العودة في أي وقت! لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية!"

واليوم، تبلغ تكلفة تذكرة الدخول إلى الحوض المائي بنيو إنغلاند 32 دولارًا للبالغين و23 دولارًا للأطفال.

وتملك الآن كارل قصة جميلة وذكريات سعيدة يمكن أن تشاركها عن رحلتها إلى الحوض المائي. ولكن قد يكون لديها قريبًا تذكير دائم بهذه التجربة.

وفي الواقع، حصلت عمتها على اثنتين من تذكرة "البطاقة المتأخرة". لذلك، تخطط كارل وضع الأخرى في إطار كتذكار.

ولا تعد كارل الشخص الوحيد الذي تمكن من استخدام تذكرة منتهية الصلاحية للدخول إلى أحد المعالم السياحية.

وفي 2019، كرمت ديزني لاند امرأة كندية اسمها تاما ريتشاردسون. فازت المرأة في 1985، ببطاقة دخول مجانية في إحدى المسابقات.

وحصلت ريتشاردسون على التذكرة عندما كانت مراهقة، وعادت كأم لطفلين يحبان كل ما يتعلق بديزني.