دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوصت الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي برفع القيود المفروضة على السفر غير الضروري من 14 دولة، بينها الولايات المتحدة ودولة عربية، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للزوار من هذه الوجهات بقضاء العطلة في أوروبا بسهولة أكبر.

وفي بيان يوم الجمعة، أعلن المجلس الأوروبي أنه يتعين على الدول الأعضاء "رفع قيود السفر تدريجياً على الحدود الخارجية" للمسافرين من البلدان التالية: لبنان، والولايات المتحدة، والصين، وألبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، واليابان، ونيوزيلندا، وجمهورية مقدونيا الشمالية، ورواندا، وصربيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند.

وكانت المملكة المتحدة غائبة بشكل ملحوظ عن القائمة، والتي ستتم مراجعتها كل أسبوعين.

وبحسب المجلس الأوروبي، تم اختيار الدول بناءً على المواصفات المرتبطة بـ "الوضع الوبائي والاستجابة الشاملة لكوفيد-19، فضلاً عن موثوقية المعلومات المتوفرة ومصادر البيانات".

كما أشار مجلس الإدارة إلى أن المعاملة بالمثل يجب أن تَؤخذ في الاعتبار كل حالة على حدة.

وفي حين أن بعض البلدان، مثل اليونان وإسبانيا، تسمح بالفعل للمسافرين الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل و/ أو أولئك الذين يقدمون نتيجة فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) سلبي، أو يستوفون متطلبات خاصة أخرى بالدخول، فإن هذه التوصية تعني أنه يمكن السماح للأمريكيين بالسفر إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، سيكون لكل دولة عضو خيار فرض متطلبات إضافية، مثل فترة الحجر الإلزامي، أو إظهار نتيجة فحص (PCR) سلبي، أو إثبات تلقي التطعيم.

وتأتي هذه الأخبار بعد أكثر من عام من حظر السفر غير الضروري من أمريكا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، يُمنع المواطنون غير الأمريكيين الذين زاروا الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة مؤخرًا من دخول أمريكا.

وقام المسافرون الأمريكيون بأكثر من 36 مليون رحلة إلى أوروبا في عام 2019، ولكن بيانات من لجنة السفر الأوروبية تشير إلى أن هذا الرقم انخفض إلى 6.6 مليون في العام الماضي.

وفي الواقع، شهدت أوروبا انخفاضًا في عدد الوافدين الدوليين بنسبة 70% في عام 2020، مقارنًة بعام 2019 بسبب جائحة كوفيد-19.