10 من أجمل الفنادق في العالم لقضاء إجازة بعد جائحة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أكثر من عام على الإغلاق والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، نحن جميعًا على استعداد لقضاء إجازة طويلة بعيداً عن كل ما مررنا به.

ولسوء الحظ، مع استمرار إغلاق العديد من الحدود الدولية، ومواجهة بعض البلدان لموجات ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة من "كوفيد-19"، فإن الكثير من البلدان ليست مستعدة لتكثيف السفر الترفيهي حتى الآن.

ومع ذلك، يمكن التخطيط للإجازة خلال هذه المرحلة.

ومن ملاذات الجزر الاستوائية مثل جزر المالديف وهاواي، إلى ملاذات حضرية ساحرة في سيدني، وهوليوود، وسنغافورة، إليكم أبرز الإقامات الفندقية الفاخرة للزيارة في أعقاب الجائحة.

منتجع "The Brando"، بولينيزيا الفرنسية

Credit: Courtesy The Brando

وإذا كنت تلاحق قائمة أمنيات رائعة لمرة واحدة في العمر، فلا يمكنك التغلب على منتجع "The Brando"، في جزيرة مارلون براندو، وهو فندق خاص فائق الفخامة على جزيرة تيشاروا، على بعد 30 ميلاً شمال تاهيتي.

ويُعد المنتجع الواسع هو المفضل لدى المشاهير أمثال ليوناردو دي كابريو، وبرادلي كوبر، وإلين دي جينيريس.

كما أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عُرف بالهروب إلى الجزيرة لكتابة مذكراته هناك، بعد أن ترك منصبه في عام 2017.

ويحتوي المنتجع على 35 فيلا فقط، تتميز بأسقف من القش، كل واحدة منها مزينة بمسبح لا متناهي خاص، ومنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق، وجميع وسائل الراحة التي قد تتوقع الاستمتاع بها في فندق من فئة خمس نجوم في لندن أو نيويورك.

ومع ذلك، تتمثل أكبر رفاهية على الإطلاق في إمكانية الوصول الخاصة إلى الرمال البيضاء والمحيط الفيروزي، على بعد خطوات من غرفة نومك.

فندق"W Melbourne"، أستراليا

Credit: Courtesy W Hotels

وافتُتح فندق "W Melbourne" في فبراير/ شباط الماضي، وهو أول فندق دولي من فئة خمس نجوم يتم إطلاقه في أستراليا هذا العام، على الرغم من أن حدود أستراليا لا تزال مغلقة حاليًا أمام السفر الدولي.

وبُني الفندق داخل منطقة "Collins Arch" الفاخرة التي تبلغ تكلفتها 1.25 مليار دولار، وهي أيضًا بمثابة موطن للمساكن الفاخرة والمطاعم الراقية. ويضم الفندق فائق الحداثة خمسة مطاعم وحانات، بالإضافة إلى مسبح داخلي مسقوف باللون الذهبي.

وتتميز غرفه البالغ عددها 294 بالتصميم الفاخر، مع إضافة أحواض استحمام عميقة فاخرة وإطلالات شاملة على المدينة أو نهر يارا في ملبورن.

فندق "فورسيزونز لاناي سنسيه ريتريت"، هاواي

Credit: Courtesy Four Seasons

ويُعد هذا الملاذ الصحي المخصص للبالغين فقط مثالاً للرفاهية بعد انتشار الجائحة، ويقع في جزيرة لاناي في هاواي، وهو مكان هادئ ومنعزل للغاية، مما يجعلك تشعر وكأنك على جزيرتك الخاصة.

ويضم أجنحة فاخرة، مخبأة في وسط جبال "Koele" المليئة بالغابات والمغطاة بالضباب في لاناي.

وتحصل على برنامج صحي وعلاجات السبا وأنشطة العافية والتي تشمل كل من التأمل الصباحي والحمامات الصوتية التي تهدف إلى التخلص من أي توتر أو قلق.

فندق "Hotel Château du Grand-Lucé"، فرنسا

تصوير: Adam Lynk/Courtesy Hotel Château du Grand Lucé

ويقع هذا القصر الهادئ الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر بعيدًا في وادي اللوار الريفي في فرنسا، ورغم أنه يبدو وكأنه يبعد بمليون ميل عن بقية العالم، إلا أنه يبعد 55 دقيقة فقط عن باريس بالقطار.

وتجعلك الأجنحة المترامية الأطراف البالغ عددها 17 جناحًا، تشعر وكأنك عدت بالزمن للوراء، إذ تضم لوحات جدارية مرسومة يدويًا، وثريات كريستالية، وأثاث لويس الخامس عشر.

تصوير: Michael Spengler/Courtesy Hotel Château du Grand Lucé

وفي الخارج، هناك 80 فدانًا من المتاهات والبحيرات وحدائق الورود للاستمتاع بها، فضلاً عن حوض سباحة جميل بإطار من الحجر، ويُعد هذا الفندق بمثابة ملاذ ريفي مثالي.

فندق "Jack's Camp"، بوتسوانا

Credit: Courtesy Jack's Camp

وإذا كنت تبحث عن ملاذ حصري للغاية، فلن تشعر بالعزلة أكثر من وجودك في "Jack's Camp"، وهو معسكر سفاري فاخر يقع بعيدًا داخل محمية حياة برية خاصة تبلغ مساحتها مليون فدان في صحراء كالاهاري.

وأغلق المخيم الأسطوري، الذي افتتح في عام 1993، بسبب أعمال التجديد في عام 2019، وأعيد افتتاحه في يناير/ كانون الثاني الماضي مع إضافة 10 خيام فاخرة هائلة (أكثر من ضعف حجم الخيام الأصلية) مجهزة بأسرة فخمة ذات أربعة أعمدة، وديكور سفاري رائع من العالم القديم، وأحواض غطس خاصة تطل على أحواض الملح "Makgadikgadi".

فندق "West Hollywood "، لوس أنجلوس

Credit: James Baigrie/Courtesy 1 Hotel West Hollywood

إذا كان الهروب من المدينة هو أسلوبك الخاص، فلن يكون أفضل بكثير من هذه الواحة الحضرية الأنيقة في شارع "سانسيت بوليفارد".

وافتُتح الفندق عام 2019، قبل أشهر قليلة من انتشار الجائحة، وتُعد غرفه من أكبر الغرف وأكثرها فخامة في جميع أنحاء لوس أنجلوس، وتتميز بديكور ترابي بسيط وأنيق، وحمامات رخامية فخمة، وآفاق لا مثيل لها على تلال هوليوود.

ومن ثم هناك السرير النهاري والمسبح المحاط بالكابانا، وهو ملاذ حقيقي للهدوء فوق شوارع لوس أنجلوس المزدحمة والمحاطة بأشجار النخيل.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو روح العلامة التجارية التي تركز على الاستدامة، والتي يمكن رؤيتها في كل مكان من التصميم (الأثاث المصنوع من خشب كاليفورنيا المستصلح) إلى تناول الطعام (حديقة عضوية في الموقع تزود المطاعم بالأعشاب والخضار).



فندق "Crown Sydney"، أستراليا

Credit: FloodSlicer Pty Ltd/Courtesy Crown Sydney

ويرتفع فندق "Crown Sydney" بأناقة فوق أفق سيدني، وافتُتح في 28 ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، بعد أربع سنوات من البناء وتكلفة هائلة بلغت 1.7 مليار دولار، وهو أحدث وأفخم فندق في سيدني اليوم.

ويضم ناطحة سحاب على شكل بتلة، و14 مطعمًا وحانة، ومسبحًا لا متناهيًا يطل على ميناء سيدني، و349 غرفة ضيوف مجهزة مع حمامات رخامية عميقة ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على المدينة.

ويتميز السبا الفخم بشرفات لليوغا والتأمل وغرف استرخاء وساونا بالأشعة تحت الحمراء، وملاذ منفصل للعلاج المائي مستوحى من الحمام الروماني، ويُعد المكان المثالي للتخلص من المخاوف.

فندق "غراند تريميتسو"، إيطاليا

Credit: Courtesy Grand Hotel Tremezzo

ومع بدء فتح الحدود الأوروبية أمام المسافرين الدوليين، يجب أن تكون محطتك الأولى فندق "غراند تريميتسو"، وهو فندق مبدع على طراز فن الآرت نوفو يقع على ضفاف بحيرة كومو.

وتتزين جميع غرفه البالغ عددها 90 غرفة بشكل فردي ومجهزة بتفاصيل مريحة مثل الشرفات المترامية الأطراف، والتراسات، وأحواض الجاكوزي.

وفي الخارج، ستجد ثلاثة حمامات سباحة، منها واحد يطفو مباشرة فوق البحيرة.

فندق "سونيفا جاني"، جزر المالديف

Credit: Courtesy Soneva Jani

وإذا كنت ترغب في مكافأة أسرتك لقضاء إجازة ما بعد الإغلاق، فإن فندق "سونيفا جاني" هو المكان المناسب، ويضم فلل فوق الماء مجهزة بأحواض سباحة خاصة لا متناهية ومنزلقات مائية ستنقلك إلى المحيط الفيروزي بمياهه المتلئلئة.

وتشمل عوامل الجذب الأخرى المناسبة للعائلات، سينما فوق الماء ومرصدًا لمراقبة النجوم. وتأتي كل فيلا أيضًا مع سقف قابل للطي، بحيث يمكن للأطفال النوم تحت النجوم.

فندق "رافلس"، سنغافورة

Credit: Courtesy Raffles Singapore

وإذا كنت تريد وجهة فائقة الفخامة، فلا يمكنك التغلب على فندق رافلس الشهير في سنغافورة، أحد الفنادق الكبرى في العالم والمعيار للعديد من الفنادق من فئة الخمس نجوم الأخرى في جميع أنحاء العالم اليوم.

ويُعد مكان الإقامة الذي يبلغ من العمر 133 عامًا بمثابة تعريف لمفهوم للرفاهية، من أجنحته التي خضعت للتحديث مؤخرًا، والتي تتميز بسحر العالم القديم، ولكن مع لمسات معاصرة خفية.