دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كجزء من الاستعدادات لاستيعاب النمو المتوقع في الطلب على السفر، أعلنت مطارات دبي أنها ستعيد افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس D اعتبارًا من 24 يونيو/ حزيران الجاري، وهي مرافق أُغلقت في 25 مارس/ آذار عام 2020 بعد التعليق الجزئي للعمليات في مطار دبي الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة كورونا.

ضمن التطورات الهامة التي تشير إلى عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مطارات دبي أنها ستعيد افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس D اعتبارًا من 24 يونيو. حيث أنها قررت اغلاق المرافق في مارس 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19). https://t.co/f2jehVxYAu

وتُعد هذه الخطوة "ضمن التطورات المهمة التي تشير إلى عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة"، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لمطارات دبي على موقع "تويتر".

مطارات #دبي تعيد افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس D اعتبارًا من 24 يونيو. هذا الافتتاح جزء من استعدادات المطار لاستيعاب النمو المتوقع في الطلب على السفر https://t.co/JAuVcbtTpc

وفي إشارة إلى إعادة افتتاح المبنى رقم 1 "كخطوة مهمة في التحضير لاستيعاب النمو المتوقع لعودة الإقبال على السفر في الأسابيع والأشهر القادمة"، قال رئيس مؤسسة مطارات دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في بيان صادر عن للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "لقد كان قطاع الطيران في دبي على رأس أولوياتنا ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول متعددة حول العالم".

وأضاف: "تشير هذه الخطوة إلى التفاؤل لبقية العام وما بعده، فضلاً عن كونها مؤشرًا واضحًا لخطة دبي في قيادة صناعة الطيران لتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للعالم. كما أن إعادة الافتتاح يعتبر جهد تعاوني للعديد من الشركاء الاستراتيجيين في تشغيل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، ويسعدنا أن نكون قادرين على اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل".

وسيتيح إعادة افتتاح المبنى رقم 1 العودة تدريجياً لما يزيد عن 40 شركة طيران دولية الى مقرها الرئيسي، والتي تُشغل رحلاتها حاليًا في مبنيي الركاب 2 و3، وفقاً للبيان.

وتوصي مطارات دبي الركاب بالتحقق من مبنى المغادرة والوصول مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، إذ أن عودة شركات الطيران إلى المبنى 1 ستتم على عدة مراحل لتكتمل في نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وتم افتتاح "كونكورس D" في فبراير/ شباط من عام 2016، وهو مرتبط بالمبنى 1 بواسطة قطار المطار، حيث أن المرفقين يقدمان خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر، بحسب البيان.