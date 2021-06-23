الرياض.. بقعة مظلمة وسط أنوار ساطعة تدفع رائد فضاء للتساؤل عما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، صورة للعاصمة السعودية، الرياض، التي تبرز أضوائها ساطعة في الليل، مشيرا في الوقت ذاته إلى بقعة مظلمة وسط الصورة.

Riyadh, capital of Saudi Arabia sticks out at night with its bright lights. The darker area in the centre of the city is remarkable, but I don't know for sure what it is. #CitiesAtNight #MissionAlpha https://t.co/HzI2d9dz3B

جاء ذلك في تغريدة لبيسكيت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قال في تعليق على الصورة: "الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافت ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي".

The Corinth Canal in Greece splits the peninsular in two as if sliced by a sword ⛴️⛴️⛴️ #MissionAlpha https://t.co/B8napTCrVq

وفي صورة منفصلة نشر رائد الفضاء الفرنسي صورة من اليونان بتعليق قال فيه: "قناة كورنيثفي اليونان تقسم شبه الجزيرة لقسمين وكأنها قطعت بسيف".

Holly #Mecca #SaudiArabia #メッカ #サウジアラビア https://t.co/v0DX9xwsrV

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورا من مناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، صورة لمكة والحرم والمكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "Holly Mecca SaudiArabia".