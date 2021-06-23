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الرياض.. بقعة مظلمة وسط أنوار ساطعة تدفع رائد فضاء للتساؤل عما هي؟

سياحة
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صورة أرشيفية من الفضاء لشبه الجزيرة العربية
Credit: NASA/MODIS/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، صورة للعاصمة السعودية، الرياض، التي تبرز أضوائها ساطعة في الليل، مشيرا في الوقت ذاته إلى بقعة مظلمة وسط الصورة.

جاء ذلك في تغريدة لبيسكيت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قال في تعليق على الصورة: "الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافت ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي".

وفي صورة منفصلة نشر رائد الفضاء الفرنسي صورة من اليونان بتعليق قال فيه: "قناة كورنيثفي اليونان تقسم شبه الجزيرة لقسمين وكأنها قطعت بسيف".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورا من مناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، صورة لمكة والحرم والمكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "Holly Mecca SaudiArabia".

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