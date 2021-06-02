من متحف القاهرة في مصر إلى المتحف المصري الكبير.. رحلة كنوز توت عنخ آمون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من محطة الفضاء الدولية، كشف رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه، عن صورة ليلية للعاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً على أنها من الأماكن الأكثر روعة والتي يمكن التعرّف عليها على الفور من الفضاء.

وشارك بيسكيه، وهو رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، والتي تبرز أضواء مدينة القاهرة ونهر النيل ليلاً.

وكتب بيسكيه معلقاً : "ضمن فئة المدن في المساء، ربما تكون القاهرة في مصر هي الأسهل للتعرف عليها من الفضاء، وأيضاً الأكثر روعة".

كما أشار بيسكيه في تعليقه إلى نهر النيل، الذي يبرز من خلال الأضواء قائلاً: "يجمع نهر النيل الزراعة والناس و ... الأضواء. وفي الليل، يمكنكم متابعة الخيط الرفيع لأضواء النهر باتجاه الشمال ورؤية بوضوح المكان الذي تبدأ فيه القاهرة ودلتا النيل".

والجدير بالذكر أن رائد الفضاء الفرنسي استعان مؤخراً بصورة لواحة الفيوم المصرية، والتي بدت من الفضاء على شكل قلب، ليهديها إلى والدته بمناسبة عيد الأم في فرنسا.

وشارك الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة على "تويتر" الشهر الماضي، بصورة فضائية ليلية لنهر النيل، نقلا عن وكالة الفضاء "ناسا"، معلقاً بعبارة: "أنظروا كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية.."